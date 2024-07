Racons de Móra d’Ebre (21) Noms propis: Josep M. Domènech Bordera “Crear un ambient és com pintar un quadre”

Diuen que jubilar-se sense fer res és morir-se. És una mort en vida. Jo lo que intento és fer coses, alguna cosa que em diverteixi i que serveixi i sigui útil. Em sento amb força per estar aquí, estic a gust i m’agrada molt el què faig. Hi ha molta gent que no m’entén, però m’és igual, si m’entenc jo ja tenim alguna cosa de guanyat -i riem-.

A mi em terroritza perquè he vist casos de gent que s’ha jubilat, que tenia unes ganes de jubilar-se enorme i després s’ha pansit. Per exemple un senyor de 80 anys que venia al cor i em va dir que ho deixava perquè era molt gran. Jo li deia: “no hi pensis en l’edat, fes-ho si t’agrada”, però ho va deixar i al cap de quatre dies va petar. I en conec molts de casos així i això m’espanta molt. L’aigua que s’estanca es podreix i el ferro que no es fa servir es rovella, per això m’agrada mantenir-me actiu. Potser he tingut la sort que la feina que faig m’agrada. Si algú fa feina que no li agrada potser hauria de canviar de feina. -em mira i somriu-. Això és la meua teoria, és clar.