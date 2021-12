Pastís de Fabiola

Quan faig la Fabiola em transporta a quan era petita i em posava a la cuina amb ma iaia. Quan la feia per un dia de festa era una alegria immensa. És senzilla i segur que hi ha altres maneres de fer-la, jo aquí poso la que recordo i espero que us vagi de gust.

Ingredients

Galetes maria Hojaldrada (són més gruixudes i ens interessa per a què absorbeixin millor el moscatell)

1 Terrina de margarina

Cafè

3 ous

Sucre

Coco ratllat

Moscatell (o qualsevol vi dolç, al vostre gust)

Elaboració