Dos mons paral·lels. Victòria contundent del Barça femení

Ahir vam veure el partit del Barça femení contra el Reial Madrid. Un nou Camp Nou ple a vessar, més de 60.000 espectadors (60.067 per a ser exactes, rècord absolut de la temporada des que hi ha el nou estadi), i cartell d’Entrades Exhaurides el mateix dia del partit. Dos milions de recaptació. 500 partits d’Alèxia que va ser la primera de marcar. Un 6 a 0 contundent. 12 a 2 en el global de l’eliminatòria. Exhibició blaugrana i vuitena vegada consecutiva entre els quatre millors equips d’Europa. No es pot demanar més.
Alèxia Putellas exhibint la samarreta dels seus 500 partits amb el Barça. Font: FC Barcelona.
Ens podríem fixar en tot això i ja n’hi ha prou per estar-ne ben orgullosos i satisfets: tenim un equipàs al camp, d’això no en tenim cap dubte, però fixem-nos també en el comportament de l’afició: la grada va tenir un procedir modèlic que RES tenia a veure amb el d’una altra afició fa dos dies al camp de l’Espanyol amb la selecció del país veí. El contrast és tan bèstia que no sé si ho pot ser més. Dimecres uns 20.000 aficionats van exhibir banderes espanyoles i càntics islamòfobs de vergonya aliena que estan investigats pels Mossos d’Esquadra. L’equip de l’estat, ple de figures blaugrana i amb un musulmà com a màxim exponent de l’equip, tornava a Catalunya i congregava 36.000 persones. Si comparem això amb el què es va viure a l’estadi del barça dijous queda clar que són dos mons paral·lels, fins i tot antagònics; ningú que fos a l’estadi dijous s’hagués sentit còmode amb el què va passar dimecres a uns quilòmetres de distància i a anys llum de decència.
Però tornem a les noies.
El R. Madrid femení diu fa dies que s’acosta al nivell del Barça, però la realitat és tossuda a demostrar que estan a anys llum encara. No només pels resultats (els tres clàssics d’aquests 10 dies han tingut un global de 15 a 2 a favor del Barça femení), sinó també per esportivitat (Athenea, xiulada sonorament per l’afició del barça, va cometre faltes a destemps fruit de la frustració; recalcar que Misa -portera- va ser l’única que va quedar-se a felicitar a l’equip rival), la consideració del club que fa anys que aposta pel futbol femení (el Barça femení ha jugat al Camp Nou o a l’Estadi Olímpic alguns partits, el R. Madrid només a l’estadi més petit de Valdebebas), i el suport de l’afició (que té el rècord del món d’assistència a un partit de futbol femení -i segurament ara també de recaptació-). I és que veure-les jugar és un plaer, això és ben cert, i l’ambient que es genera (de moment) és molt sa, esperem que continuï així. Com diu el mosaic: aquest és El Nostre Camí.