“Cuidar qui educa és cuidar qui aprèn”

De la jornada de vaga de l’11 de febrer i les manifestacions respectives em quedo amb aquesta pancarta que ho diu tot:
Això hauria de ser llei per a tots els treballadors, independentment del lloc de feina, però em centraré en la feina que conec des de fa trenta anys.
La vaga de dimecres va tenir un gran seguiment. En algunes escoles petites van rifar qui no feia vaga (per mor dels serveis mínims) perquè en volia fer tothom. El meu institut és gran i les vagues tenen poca repercussió. Tot i això, enguany va ser de vora el 70% que és una xifra que mai havia vist. El malestar és gran, doncs. Com hem arribat fins aquí seria llarg d’explicar, però intento resumir-ho.
Les retallades comencen amb Irene Rigau al 2012 i des de llavors hem fet passos enrere. Bé, i algun passet endavant per recuperar alguna cosa del què s’havia perdut, però sense avançar en res, i no avançar vol dir recular.
El panorama escolar del 2012 i el d’ara és molt diferent. La diversitat a l’aula és cada vegada més gran. El 6% de recursos que segons la LEC s’havia de destinar a educació no s’hi ha destinat mai i estem a la cua d’Europa en això també. A la (gran) pèrdua de poder adquisitiu i de prestigi social (la cantarella de les vacances és tan absurda com errònia), cal afegir-hi un currículum canviant que no deixa temps a l’adaptació amb una realitat a l’aula cada vegada més complicada.
Fem això, situacions d’aprenentatge que estan molt bé, però necessiten una implicació que no tot l’alumnat té. I en ciències cada vegada tenim menys hores lectives a la setmana, és un descens lent i constant que fa que siguem de les comunitats amb menys hores fins a 4t d’ESO. ÉS a dir, els nostres alumnes tenen menys hores de ciències que a la resta de Comunitats Autònomes de l’estat. La gràfica elaborada pel col·lectiu Ciències en Perill ho diu ben clar. Però això no és tot, a partir del proper curs (si no hi ha canvi de plans), també tindrem menys hores de ciències a Batxillerat.
Les hores de ciències a Batxillerat no han parat de baixar i ara arribarem a un mínim històric.
Per compensar la pèrdua d’hores el Departament proposa matèries optatives de Física de Química de Biologia i de Geologia. Optatives, que traduït al llenguatge de l’estudiant vol dir “matèries que no puntuen gaire i per tant no cal que m’hi esforci gens”, altrament dites “maries”. I ja veurem com s’organitza cada centre perquè potser la Geologia quedarà reduïda encara més dins el sistema.
Les editorial estan adaptant els continguts, però encara no n’he vist cap amb cara i ulls. Estem a febrer i NO SABEM com seran les ciències a 1r de BAT el curs que ve. El decret el van publicar per vacances de Nadal (amb nocturnitat i traïdoria) i ara estem entre les protestes de la proposta i fer al·legacions per tal de canviar-ho.
Sí, s’han fet propostes, reunions, queixes, cartes des de les altes instàncies… i tot i així no han servit de res. No és que me n’alegri de les desgràcies climàtiques que estan passant darrerament, però les ciències (en concret la Geologia, la més maltractada als currículums des de sempre), són les que ens donen respostes, si cada vegada tenim menys hores no és d’estranyar que hi hagi alumnat que em pregunti si és veritat que la Terra és plana perquè ho han vist a Tik-Tok.
En fi, de motius per fer vaga ens en sobren, per això l’èxit de la convocatòria. Ara la pilota està a la teulada del departament, estarem atents al dia 19 i la reunió prevista amb els sindicats, tan de bo es comenci a veure una llum al final del túnel.