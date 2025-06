Indesinenter és un adverbi llatí que significa “sense aturar-se, incessantment” de manera que parla d’algú o d’alguna cosa que no s’ha d’aturar per res…

Hi ha un poema d’Espriu així titulat que parla del despertar del poble català amb la metàfora d’un gos que està sota la submissió d’un amo (l’estat espanyol) que el tracta molt malament i l’ha menyspreat i silenciat durant anys i anys… i que, doncs, el gos s’ha d’arriscar a actuar per ell mateix.

El propòsit d’aquest bloc és el de col.laborar “indesinenter” amb la lluita del nostre poble fins que la nostra independència sigui una realitat… moment en què deixaré aquest bloc en stand by, com ara hi deixo els altres blocs que tinc endegats fins que aquest objectiu sigui assolit…