Catalanofobia de baixa estofa

(suport territorial a la independència)

Ja sé que no llegiu aquest engendre, aquest avortament que s’autoanomena “La Razón” (digues de què presumeixes i et diré de què pateixes), jo tampoc. Tanmateix no m’he pogut sostreure a llegir en facebook una notícia publicada en aquest mitjà en la que diuen que “dos catalanes aseguran que la independencia de Cataluña solo podria darse en dos provincias…”.

Que aquests “dos catalanes” siguin el Simón Pérez i la Silvia Charro, “famosos” youtubers dels qui al cercador he trobat això: Ahora, sobreviven haciendo directos por internet, en los que aceptan retos a cambio de dinero. Retós peligrosos, como lanzar una impresora por la terraza, comer solo “bocadillos” y bebidas energéticas… en directos en los que Simón por ejemplo, destroza un televisor golpeándolo con una lata, fuma droga o bebe en tuppers por no tener vasos limpios, ja ens diu tot el que cal dir sobre la “raonada” notícia. Però és que, per a més inri i vergonya del diari, aquests dos pinxos caps de suro diuen que “el dia del intento de la independéncia de Catalunya… vivíamos en Madrid y nos fuimos en coche corriendo a Barcelona… imagína te que hacen una muralla y ya no nos dejan entrar con nuestro DNI español”.

No perdre el temps ni us el faré perdre amb comentaris ocurrents i fàcils sobre aquestes declaracions ni sobre aquesta gentussa que el diari empra com a “fonts” de la noticia.

Tanmateix, com que algunes de les coses que diuen són “vox populi” a la Ñ, i com que aquest bloc vol ser un argumentari on trobar dades per rebatre afirmacions com aquestes, els hi dedicaré algunes ratlles.

Diuen que “Lérida como Gerona son dos provincias donde no hay nada. Ni dinero ni nada, solo payeses” … i afirmen que és en aquestes províncies on “la majoria quieren la independencia”… mentre que “En Tarragona y en Barcelona no quieren la independència” i afirmen que això és perquè en aquestes dues províncies és on “está la pasta y tienes que pagar impuestos”…

De manera que, segons ells, donat per bo per La Razón i de ben segur acceptat tal qual pels seus lectors, la independència la volen els pagesos perquè són pobres i no tenen res… mentre que els rics que paguen impostos són el que no la volen.

Tot i que com argumentació és ridícula (a ningú li agrada pagar impostos) el cas és que cau pel seu propi pes si ens atenim a les següents dades macroeconòmiques que he extret de l’INE.

Si ens atenim al PIB a seques, Barcelona i Tarragona superen a Lleida i Girona, com és natural donades les circumstàncies de població i industrialització. Normal.

Tanmateix si ens atenim al PIB per càpita resulta que Lleida és la primera de Catalunya (i la número 7 de tot Espanya), Girona és la tercera (i la número 9 de tot Espanya), Tarragona és la segona (i la número 8 de tot Espanya) i Barcelona és la quarta de Catalunya (i la número 10 de tot Espanya).

També és destacable que les diferències entre les quatre províncies són mínimes, superant les quatre els 26.500 €, mentre que a Espanya, la mitjana és de 22.500€.

Sembla, doncs, que podem afirmar que en les preferències independentistes de Lleida i Girona per sobre de Tarragona i Barcelona no és pas l’economia el que les motiva.

És obvi que aquesta “notícia” de La Razón (?) és un episodi més i paradigmàtic de catalanofòbia, amanida en aquesta ocasió per unes declaracions gratuïtes d’una parella de brètols forassenyats que, com ells mateixos, es desacrediten soles.

Potser, de totes maneres, algú es demana que hi hagi darrere el fet diferencial de l’independentisme entre Lleida i Girona davant Barcelona i Tarragona?

Em sembla que hi ha dos arguments que ens poden donar llum sobre això: el colonialisme i la substitució ètnica, temes dels quals ben aviat escriuré alguna cosa.