Viure al carrer amb animals de companyia

“Són moltes les persones que viuen o han viscut al carrer amb un gos o un gat. Els animals de companyia les ajuden a afrontar la solitud, a treballar hàbits, i posen la seva capacitat de ser responsables i tenir cura d’un altre.”

“Vaig trobar la gossa just quan vaig començar a viure al carrer, després d’un any vivint a Barcelona. La Coffe estava en una capsa de cartró a l’estació del Nord. Era molt petita, tenia dos mesos; havia de portar-la en una motxilla perquè no tenia vacuna. Ha crescut amb mi i m’ha ajudat molt. M’ha reactivat les emocions. No estic mai sol, tinc la responsabilitat de fer alguna cosa perquè depèn de mi… Tenir un animal reactiva la part sana del cor”. El que parla és el Giorggio, que ha visvut més de quatre anys al carrer. Ara, viu en un pis gestionat per Arrels amb la Coffe. (Arrels Fundació, 9-11-2021)

La fulla seca

gronxolant-se suplica

un lloc on caure.

Fulla caiguda,

amb bon acolliment

al si de l’ombra.