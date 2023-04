Sentir-se foraster a la teva terra

Què en penseu, de la polèmica que aquests dies hi ha hagut sobre la paròdia a TV3?

No l’he vista, miro poc TV3 perquè la sento tan estrangera! No sento que em parli a mi, que parli amb mentalitat de Països Catalans. TV3 és una televisió que va néixer per potenciar la nostra lengua i ara la trixa, la fa malbé. […] D’això, de la broma que m’has dit, entenc que han fet conya amb la Mare de Déu, i allà han penjat el president Puigdemont, li han disparat i no passa res. És clar, com que som els esclaus! Se’n poden riure i escopir-nos i no passa res. Però si dius alguna cosa lletja als amos, doncs presó, querella.

Entrevista a Lloll Bertran

Assumpció Maresma Matas, 15-4-2023

Visc forastera

en una terra xopa

de desmemòria.

Enllà del somni

forjarem altres vies

per retrobar-nos.

Joana Raspall

Poetessa