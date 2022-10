El haiku invita i obre les portes a la teva participació. És inacabat.

Remor de l’aigua.

Amb bona companyia.

El temps no passa.

Ambigüitat. El subjecte (absent en el poema) por ser una persona sola, referint-se tant al mateix poeta com a una altra persona; o poden ser també vàries persones. La “bona companyia” pot referir-se a la companyia de la remor de l’aigua, o por referir-se també a la companyia de vàries persones, si es dóna el cas.

El tercer vers (el temps no passa) diu que no hi ha cap pressa en marxar del lloc; és resultat dels dos primers versos (remor de l’aigua i bona companyia). El tercer vers té un caire de sorpresa.

L’acció esdevé a la tardor. Comunió amb la naturalesa. Calma, quietud, pau.

Ara, tu lector, continua…