“L’aigua que no corre s’estanca, es podreix i put; això ho sabem tots. Però també put i es podreix tota vida que no flueix. La nostra vida només és digna d’aquest nom si flueix, si està en moviment. Ja sigui per covardia o per mandra, però, o fins i tot per inèrcia –tot i que gairebé sempre és la por la que ens paralitza–, tots tendim a quedar-nos quiets i, encara més, a encastellar-nos. Encastellar-se no és solament quedar-se quiet; és dificultar qualsevol moviment futur. […] Vivim, sí, però sovint estem morts. Ens hem sobreviscut a nosaltres mateixos.” (Pablo d’Ors: Biografia del silenci)

Panxa enlaire.

La mosca dins la sopa

lluita per viure.