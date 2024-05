Projecte amb experiència pròpia (AEP)

El moviment associatiu en salut mental a Catalunya ha estat liderat històricament per familiars de persones amb problemes de salut mental, sent escassa la participació dels afectats en aquests trastorns. Això ha provocat que la seva veu no estigui representada en primera persona ni davant la ciutadania ni davant l’administració.

Aquest projecte iniciat a finals de 2012 té com a finalitat apoderar i implicar a les persones amb problemes de salut mental en el moviment associatiu convertint-los en protagonistes del mateix i oferint possibilitats d’autorepresentació en espais d’incidència política a través de la creació de grups d’activistes locals. Persegueix també que les persones amb trastorn mental facin arribar les seves reivindicacions en primera persona davant l’administració i el conjunt de la ciutadania. (Salut Mental Catalunya)

