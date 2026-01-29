Haikus

La força del silenci

Preferir la venjança a la magnenimitat

“Les autoritats felipistes han preferit la venjança a la magnenimitat. Una venjança produïda fredament, després d’haver guanyat una guerra, és molt pitjor que tot el que es pugui fer durant l’escalfor de la lluita […] A la porta de la Reial Audiència lluiria molt bé la frase: “La justícia és la forma de castigar que decidim els vencedors”. (A. Garcia Espuche: Després, p. 82)

 

A les ruïnes

jeu sepultat un poble.

Veu apagada.

