¡No ens podem quedar callats!

Necessitat del silenci. Enmig de bullici dels nostres temps, són moltes les persones que senten la necessitat d’alliberar-se del seu sorollós dia a dia i trobar la tranquil·litat.

Només cal que ens observem quan no estem ocupats, quan la nostra atenció no és absorbida per la feina, la lectura o qualsevol altra activitat. En què pensem llavors? Quins pensaments emergeixen en nosaltres, per exemple, quan passegem, anem amb tren/metro…? Què passa per la nostra ment abans de posar-nos a dormir? Aquests pensaments que sorgeixen en aquests instants sense control ens mostren el nostre interior.

Cridem! Cridem! No ens podem quedar callats!

Romp el silenci

el crit de la gavina.

Ja es fa fosc.