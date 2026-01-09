Haikus

La força del silenci

Naturalesa i vida – 7

Publicat el 9 de gener de 2026 per lluisroig-haikus

“Després” no és una crònica sobre la derrota

Després de mesos de setge, bombes i dolor, el silenci que ho envolta tot és més colpidor que l’estrèpit de la guerra: la ciutat devastada, les cases buides, els rituals civils que, malgrat tot, malden per continuar, i les veus que encara defensen la dignitat en  derrota. Amb una prosa viva i detallada, els autors reconstrueixen la Barcelona posterior  a l’Onze de Setembre: una ciutat ferida però obstinada, on cada inventari notarial esdevé un acte de resistència i cada conversa domèstica, una reflexió sobre la memòria, la por, la fidelitat i la decència. Després no és només una novel·la sobre la derrota; és una obra sobre el que queda: les paraules, els objectes, els gestos i les vides.

Després  és la crònica íntima i rigorosa d’un món vençut que s’esforça per sobreviure amb dignitat entre la runa, la memòria i l’amenaça de la venjança.

(Presentació del llibre Després, d’Albert Garcia Espuche i Núria Rivero)

 

 

Vençut el poble

pugna per sobreviure.

Dignitat entre

amenaçar venjança,

memòria i runes.

Publicat dins de Haibun i etiquetada amb | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.