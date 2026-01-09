Naturalesa i vida – 7
“Després” no és una crònica sobre la derrota
Després de mesos de setge, bombes i dolor, el silenci que ho envolta tot és més colpidor que l’estrèpit de la guerra: la ciutat devastada, les cases buides, els rituals civils que, malgrat tot, malden per continuar, i les veus que encara defensen la dignitat en derrota. Amb una prosa viva i detallada, els autors reconstrueixen la Barcelona posterior a l’Onze de Setembre: una ciutat ferida però obstinada, on cada inventari notarial esdevé un acte de resistència i cada conversa domèstica, una reflexió sobre la memòria, la por, la fidelitat i la decència. Després no és només una novel·la sobre la derrota; és una obra sobre el que queda: les paraules, els objectes, els gestos i les vides.
Després és la crònica íntima i rigorosa d’un món vençut que s’esforça per sobreviure amb dignitat entre la runa, la memòria i l’amenaça de la venjança.
(Presentació del llibre Després, d’Albert Garcia Espuche i Núria Rivero)
Vençut el poble
pugna per sobreviure.
Dignitat entre
amenaçar venjança,
memòria i runes.