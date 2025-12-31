Naturalesa i vida – 6
Humor i irreverència a Betlem
“El passat 25 de desembre, la Sala de Petit Format de l’Ateneu de Castellar del Vallès va acollir l’estrena de Pastorrats, la nova i agosarada proposta de l’Esbart Teatral, que s’endinsa sense complexos l’imaginari nadalenc tradicional per fer una versió allunyada de la solemnitat dels clàssics Pastorets. En aquest sentit, ofereix una relectura irreverent del relat de Betlem, passada pel sedàs de l’humor i la crítica social.” (Marina Antúnez, a l’actual.cat)
“En un món cada cop més racional i científic, l’art de fer miracles sembla perdre força. […] Està guanyant força la idea que els miracles no necessiten gestos colossals; poden ser gestos petits i inesperats que transformen la vida d’algú en un instant: una paraula que consola, una ajuda que arriba just a temps, un somriure que encén l’esperança. Potser l’habilitat de fer miracles no ha desaparegut del tot, només ha passat a ser menys visible, amagada entre la quotidianitat, esperant que algú la reconegui.” (extret del full de presentació de l’espectacle)
Rient la Lluna,
les estrelles s’amaguen
amb ploriguera.