Naturalesa i vida – 5
Aficionats a mirar el cel / 2026 és l’any de l’eclipsi solar
Cada dia més persones s’aficioen a mirar el cel. No cal telescopi. N’hi ha prou amb uns prismàtics astronòmics per ser testimonis de les meravelles còsmiques.
Sortim de nit una estona, en un indret sense contaminació lumínica. Contemplem la volta celeste. Aprenem a localitzar l’estrella polar, orientar-nos. Aviat identificarem planetes i constel·lacions.
Mirar el cel ens situa, ens asserena i ens redimensiona. Quan mirem el cel ens sentim integrats en les extraordinàries forces que regeixen l’univers. Sabem que literalment estem fets de pols d’estrelles. Paradoxalment, moltes de les estrelles visibles amb telescopi ja no existeixen fa milers d’anys. La immensitat del cosmos ens fa sentir humils i partícips d’un misteri insondable. (Almanac del cordill, 2026)
Mirada fixa.
Als ulls no hi penetren
tantes estrelles.