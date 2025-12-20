Naturalesa i vida – 2
“…el Rafa va venir al centre obert d’Arrels i, al cap d’un any, vam oferir-li viure en un pis compartit.
Els primers dies, però, no van ser fàcils. Després de viure molts anys al carrer, el Rafa va necessitar temps per adaptar-se al nou espai i al canvi de rutines. ‘La primera nit no vaig dormir gens. Estava incòmode, desorientat i em sentia insegur. I ara, què?’, em preguntava. Però, gràcies al suport que em van donar, vaig anar guanyant confiança dia a dia. […]
Ara fa set anys que el Rafa viu en un pis sol i de forma autònoma, i cada dia recorda els veïns i les veïnes que el van ajudar quan vivia al ras: ‘Vaig trobar molt bona gent, que em van fer sentir afortunat, malgrat la meva situació’. Gràcies a totes elles estic viu i estic bé.” (arrels fundació)
Amb moixaines
a la mà replegada.
Conillet orfe.