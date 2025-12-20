Naturalesa i vida – 1

Haikus

20 de desembre de 2025

Desnonen 400 persones de cop a Badalona i l’Albiol treu pil d’un desallotjament sense solucions. La majoria d’afectats per l’expulsió són migrants amb pics o nuls recursos i en una situació administrativa precària.  Entre ells hi ha persones malaltes amb càncer i altres afectacions greus. (Tret  de Nació Digital, 27-12-2025)

 

Sense barreres

tots junts al primer àpat.

Pardals, bon dia!

 

La sensibilitat de l’animal pot ser superior a la de la persona.

 

 

 

 

 

