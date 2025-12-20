Naturalesa i vida – 1
Desnonen 400 persones de cop a Badalona i l’Albiol treu pil d’un desallotjament sense solucions. La majoria d’afectats per l’expulsió són migrants amb pics o nuls recursos i en una situació administrativa precària. Entre ells hi ha persones malaltes amb càncer i altres afectacions greus. (Tret de Nació Digital, 27-12-2025)
Sense barreres
tots junts al primer àpat.
Pardals, bon dia!
La sensibilitat de l’animal pot ser superior a la de la persona.
