Haikus

La força del silenci

Moments de canvis i transformacions

Publicat el 3 de març de 2026 per lluisroig-haikus

1716

“Alguns membres de la família Colomer, que em van acollir fa uns anys, eren blanquers força rics, mentre que els altres eren assaonadors ben pobres. No sé si els blanquers rics ajudaven els assaonadors pobres.

Els moments de canvis i transformacions solen ser beneficiosos per a uns pocs i molt durs per a la majoria, i els que tenen més recursos solen mirar només per a ells mateixos. Quan vivia aquí, la gent del barri era bona gent i solidària.” (A. Garcia Espuche: Després, 101-102)

Pobres més pobres,

rics més rics, en els canvis.

Maldat, malesa.

