Moments de canvis i transformacions
Publicat el 3 de març de 2026 per lluisroig-haikus
1716
“Alguns membres de la família Colomer, que em van acollir fa uns anys, eren blanquers força rics, mentre que els altres eren assaonadors ben pobres. No sé si els blanquers rics ajudaven els assaonadors pobres.
Els moments de canvis i transformacions solen ser beneficiosos per a uns pocs i molt durs per a la majoria, i els que tenen més recursos solen mirar només per a ells mateixos. Quan vivia aquí, la gent del barri era bona gent i solidària.” (A. Garcia Espuche: Després, 101-102)
Pobres més pobres,
rics més rics, en els canvis.
Maldat, malesa.
Publicat dins de Haibun i etiquetada amb senryu | Deixa un comentari