Matsuo Bashô, viatger. Nikkô

“El primer dia del quart mes vam visitar el temple de la muntanya sagrada. Antigament la muntanya era coneguda amb el nom de Futura, però, quan el gran mestre Kûkai hi va fundar el temple, va passar a anomenar-se Nikkô, llum del sol. Em preguntava si el mestre devia ser capaç d’imaginar-se com seria mil anys després, ara que la llum de la muntanya resplendeix a tots els racons del país i omple de pau i benediccions […]

Vam ascendir una mitja llegua per la muntanya, fins a trobar un salt d’aigua que des de sobre de l’entrada d’una cova es precipitava una seixantena de braces per formar una gorja progunda entre una muríada de roques. En entrar a la cova i contemplar des de dins l’aigua de la cascada, vaig entendre per què se l’anomenava Sant del Darrere.”

Matsuo Bashô: L’estret camí de l’interior

Esplendorosa

muntanya sagrada.

Curs de la gorja,

aigua de la cascada

i resplendor del temple.