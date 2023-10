Matsuo Bashô, viatger. La partença

“En veure les capçades florides d’Ueno i Yanaka em vaig preguntar, ple de malenconia, quan les podria tornar a contemplar.

Els amics més íntims s’havien aplegat per acompanyar-nos durant el breu recorregut en barca. En baixar a terra, en un lloc anomenat Senju, la idea d’escometre un viatge tan llarg em va omplir d’emoció. Vaig vessar llàgrimes en acomiadar-me dels meus amics en una cruïlla que no sabia on havia de dur.

[…] en girar-me veia el grup format pels meus amics, que semblaven decidits a quedar-se allà, drets, fins que la meva figura es perdés a l’horitzó.”

Matsuo Bashô: L’estret camí de l’interior

Emoció,

malenconia.

Mirar enrera.