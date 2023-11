Matsuo Bashô. Els camps de Nasu

“Tenia un conegut a Nasu, a la zona de Kurobane, i vaig pensar d’anar-lo a veure pasant per camps a través per fer més via.

[…] l’amo, que tot i ser un rude pagès va demostrar no estar pas mancat de sentiments. “Com ho podem fer?”, ens va dir. “Aquests camps són plens de camins que van en totes direccions, i em fa por que, si no coneixeu el país, us acabareu perdent.”

Matsuo Bashô: L’estret camí de l’interior

Camps a través,

perdut en ziga-zagues.

Ruta més curta.