Les guerres poden obrir dues portes
Publicat el 18 de gener de 2026 per lluisroig-haikus
“…la següent guerra obriria, com de costum, dues portes: la que condueix al patiment i a la mort, i la que permet la conjuntura per enriquir-se. Davant d’aquesta disjuntiva […] un home sensat no pot deixar-se endur per tendreses. Des que es van inventar la guerra i els beneficis que se’n deriven, molts homes de negoi han pensat que si no s’aprofitaven dels conflictes bèlics altres ho farien; i han entès que els bons pensaments no aturen les batalles, mentre que la passivitat carregada de moralitat afavoreix els competidors.” (Després, de l’autor Albert Garcia Espuche, pp. 26-27)
Esquivar bombes.
Mort enmig de ruïnes.
So de sirena.
