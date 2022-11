El xiprer és un arbre amb significats mil.lenaris i ple de simbologia.

Xiprer enlaire,

perfil majestuós.

Lligam cel-terra.

Des de molt antic el xiprer s’associava a la mort. Apuntant al Cel, fet que ajudava a les ànimes dels morts a elevar-se en aquesta dirección.

També el xiprer es pot trobar a l’entrada del cementiri i dins el seu recinte, donant la benvinguda als morts que hi seran enterrats i que passen a una altra vida després de la mort.

El xiprer, plantat a l’entrada d’una casa, simbolitza acollida i hospitalitat. El xiprer també és tingut per símbol d’espiritualitat.

En alguns llocs del món el xiprer es considerat sagrat per nombrosos pobles, per la seva llargada, verdor persistent i poder viure bastants segles (perfil majestuós). Per la fusió de natura i vida se’l coneix com l’arbre de la vida.

La poetessa Joana Raspall li va dedicar aquest poema:

Per fer més alt el xiprer

l’ocell hi enlaira el seu cant.

Si l’arbre no arriba al cel

hi arribarà ell cantant.

El xiprer representa la unió del cel amb la terra: el tronc s’enlaira en direcció cap al cel i arrela en direcció cap al centre de la terra (Lligam cel-terra).