La normalitat, serà possible?
Publicat el 25 de gener de 2026 per lluisroig-haikus
1714
“Els barcelonins tenen ben clar que no serà possible tornar aviat a la normalitat. De fet, sospiten que no hi haurà mai, de nou, cap normalitat. La situació posterior a la derrota és espantosa […] A més, s’ha comprovat el triomf d’un model absolutista de fer les coses. (A. Garcia Espuche: Després, pàg. 59)
Fortes tormentes,
cap avall els paraigües.
Quan la rutina?
