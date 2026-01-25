Haikus

La força del silenci

La normalitat, serà possible?

Publicat el 25 de gener de 2026 per lluisroig-haikus

1714

“Els barcelonins tenen ben clar que no serà possible tornar aviat a la normalitat. De  fet, sospiten que no hi haurà mai, de nou, cap normalitat. La situació posterior a la derrota és espantosa […] A més, s’ha comprovat el triomf d’un model absolutista de fer les coses. (A. Garcia Espuche: Després, pàg. 59)

 

Fortes tormentes,

cap avall els paraigües.

Quan la rutina?

Publicat dins de Haibun i etiquetada amb | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.