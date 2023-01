Haikus de poetes dels Països Catalans (5)

Reflexió sobre alguns haikus de poetes, extrets de l’antologia del haiku als Països Catalans Llum a les golfes, a cura de D. Sam Abrams.

SALVADOR ESPRIU (Sta. Coloma de Farners, 1913 – Barcelona, 1985)

Clapiten gossos

al meu voltant. Rastregen

caça segura.

TEMA. Natura

ARGUMENT. El poeta, sol, camina pel bosc. Es troba amb un grup de caçadors i els seus respectius gosos que l’envolten.

ESTROFA. Mètrica: Síl·labes 5/7/5, mètrica del haiku clàssic; el segon vers queda dividit en dos hemistiquis per una cessura. Clapiten gossos és conseqüència de Rastregen / caça segura.

ESTACIÓ. Temps de caça

————–

Llarga corrua

d’ombres. Per la temença,

remor de passos.

TEMA. Natura

ARGUMENT. El poeta o altra persona, al capvespre per un sender solitari, sent darrera seu remor de passos, i veu les respectives ombres al seu davant. Bassarda. Gent que el segueixen? Desfiguració de la realitat? Al·lucinacions? Simptomes d’esquizofrènia?

ESTROFA. Mètrica: Síl·labes 5/7/5, fòrmula del haiku clàssic; el segon vers està dividit en dos hemistiquis per una cessura. Per la temença és conseqüència de Llarga corrua / d’ombres / remor de passos.

CLASSIFICACIÓ. Salut Mental.

—————

Cavall, la sella

et va nafrar. No paren

de castigar-te.

TEMA. Natura

ARGUMENT. La sella uneix el genet als lloms del cavall. És usada per a una més gran comoditat del genet i per a tenir cura del llom del cavall. Aconseguir l’habilitat hípica a través de la doma.

ESTROFA. Mètrica: sílLabes 5/7/5, métrica del haiku clàssic. El segon vers dividit en dos hemistiquis per una cessura. Cavall, la sella / et fa nefrar és conseqüència de No paren / de castigar-te.

COMENTARI. La voluntat ho pot tot. Quan algú es proposa fer una cosa l’aconsegueix, a desgrat de sacrificis i renúncies.

CLASSIFICACIÓ. Interioritat