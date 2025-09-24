Haikus de guerra. Moviment contracorrent
José María Bermejo al pròleg de la seva antologia del haiku japonès Instantes escriu: “El haiku japonès conté en la seva concisió, la totalitat de la vida. I ho fa des del què es diu i, sobretot, des del què no diu. El haiku no imposa; exposa com la gota de rosada, captant l’instant, que sent fràgil, fugitiu, roman a la nostra memòria. El haiku neix d’una consciència deixada anar, en estreta comunió amb la naturalesa que ens revela el que som. La paraula estacional kigo, no és sols un adornament; és una manera de fixar l’instant i d’avivar la sensibilitat, despertant la ressonància de cada detall. La vida en si, despullada de qualsevol pretensió retòrica, vibrant en tot, com el que és: el pur estorament, el pur miracle de ser. El corrent és allò extraordinari. El que es canta, ara i aquí, no és només això, sinó també el seu context silenciat. La força del haiku neix d de sae la seva tensió: dues imatges visibles, i una que en suggereix una altra d’absent; el tall d’una paraula, kireji, en definitiva, el contrast que genera una certa iluminacio o satori, que es situa en el cor d’aquest no-res. I és d’aquesta aparent facilitat on neix la subtilesa que enriqueix la història del poema més breu del món. Doncs, sent el haiku un poema nascut de la lleureresa del kaikai no renda (derivació del renga aristocràtic) consegueix amb Basho una profunditat que converteix en poema en autònom i en camí de perfecció, tant des del punt de vista espiritual com des del punt de vista estètic.”
El moviment contracorrent va sorgir al Japó. Els haikus al Japó s’obren a l’univers de la guerra a partir de l’Incident de Mukden (18 de setembre de 1931). El moviment contracorrent de haiku comença a qüestionar alguns dels principis clàssics del haiku. Expressar la realitat d’aquella època, la vida moderna i urbana, allunyats de la naturalesa i envoltats de maquinària, conseqüència de la revolució i també de la realitat de les guerres…
Entre els haijins que van escriure haikus de guerra hi ha els qui foren reclutats i van anar a la guerra, i els qui és quedaren al Japó, per exemple. Poemes escrits, uns, al front de batalla, altres a la retaguarda. Poemes enaltidors de la guerra, molts, i altres, angoixats per la barbàrie i l’horror del conflicte. Composicions tenses, ambivalents, extramurs, vers les quals poden desplegar-se lectures diferents.
Les veus poètiques, encaixades en el combat, reordenen l’equivalència naturalesa-vida que, si bé conserva un bri il·luminatiu d’intensitat existencial, al mateix temps es mostra eixut, indiferent i hostil.
Impuls anti poètic, voluntat de trencament respecte de la tradició anterior. Tres elements:
1) Si en el haiku tradicional la naturalesa, les seves infinites manifestacions personifiquen el sentiment de la bellesa efímera, en els haikus de guerra hem d’aclimatar-nos a una temperatura diferent. Allò efímer roman, però no en forma d’arbre, de flor, de camp, etc.
2) Desplaçament anti poètic dels camps semàntics. En els haikus de guerra trobem una cadena abrupta, inquietant, subversiva respecte del haiku tradicional. Paraules com mosques, sang, exèrcit, cadàvers, etc.
3) En els haikus de guerra surten personatges, individus, subjectes, grups, colectius que ocupen bona part de l’escenari abans preferentment protagonitzats per la naturalesa. Presoners, soldats, banderes, esquadrons, etc.
Hegel escrivia que en temps de guerra la poesia és torna èpica. A més mostra com la mirada dels haijins és capaç d’apreciar la bellesa inclús enmig de la devastació.
“Hivern nevat.
Cau una papallona
amb gran esclat.”
(Tomizawa Kakio, 1902-1962)
Els textos sobten i emocionen. A vegades allò més petit fereix fins allò més profund.
(A partir de comentaris de Miguel Casado i Elena Gallego
sobre el llibre “Haikus de guerra”)