Haikus d’Alfons Maseras

Alguns aspectes sobre els haiku del poeta, a l’antologia del haiku català Llum a les golfes, a cura de D. Sam Abrams.

ALFONS MASERAS (1884-1939)

Cada cop que el cel s’esberla

s’ofega al mar un estel

i neix una perla.

TEMA. Natura

ARGUMENT. En una tormenta de trons i llamps (el cel s’esberla), un dels llamps cau al mar (s’ofega al mar un estel) i reflecteix a l’aigua (neix una perla).

ESTACIÓ. Tardor

ESTRUCTURA POÈTICA. Rima: ABA; mètrica: Segueix la pauta 5/7/5 del haiku clàssic.

El vent i la canya

juguen a saltar i parar.

El vent sempre guanya.

TEMA. Natura

ARGUMEN. Amb el bufar del vent, la canya osci·la . Amb la quietud, la canya, immòbil.

COMENTARI. La por, la manca de criteri, la manca de llibertat, la manca d’ideals i d’objectius a la vida, etc. és com el joc del vent i la canya. El vent domina.

ESTRUCTURA POÈTICA. Rima: ABA; mètrica: No segeuix la pauta 5/7/5 del haiku clàssic.

Muntanya inclement,

escups al mar i a la plana

les aigües, la gent.

TEMA. Natura

ARGUMENT. A la muntanya (muntanya inclement) la tormenta i la pluja fa còrrer (escups) la gent, que per allà ronda, cap a la plana i les aigües cap al mar a través de torrents, rieres i rius.

COMENTARI. Sentit social: Marginació, expulsió… de la gent que hi ha a la vora, per interessos de molts tipus (personals, polítics, etc.)

ESTACIÓ. Tardor.

ESATRUCTURA POÈTICA. Rima ABA; mètrica: No segueix la pauta 5/7/5 del haiku clàssic.