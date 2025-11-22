Haiku 18
ESPERIT DEL HAIKU: Poder d’asserenar. Afinada sensibilitat davant la natura. Simplicitat retòrica: poema que no és per comprendre, és per sentir i compartir, és per mirar en silenci. Acarar el món amb els cinc sentits ben desperts. Sorgeix de la fusió de dos elements que pot ser religiosa (lligam amb el budisme), mística (misticisme projectat cap a la natura) i il·luminació fugaç (prendre consciència de la unitat amb tot el que ens envolta). Misticisme: contemplar la natura i fortificar el nostre equilibri interior.
Al seu darrera
remor esmorteïda.
Sec el fullatge.
ACLARIMENTS PER COMPRENDRE AQUEST HAIKU
– Poesia de la fugacitat: no descriure res que transcorri en més d’un segon.
– Transmetre la percepció viscuda de l’instant, la revelació a través d’un detall minúscul i fugaç. Detalls per petits que siguin.
– Absència de mots abstractes. Absència de figures retòriques: metàfores, comparacions, etc. Renunciar al llenguatge figurat, sense ornaments, despullament retòric integral.
– Absència de subjectivitat (no apareix el jo).
– El haiku sorgeix de la fusió de dos elements. Mínim de dues sensacions juntes.
– Mètrica i estructura: Tres versos de 5/7/5 síl·labes. Última paraula de cada vers és plana o esdrujula. Sense rima.
– Kigo: Tardor estacional, sec el fullatge.
– Kireji: Cesura al final del segon vers.”
– El wabi-sabi recorda del budisme tres senzilles realitats: res dura, res és íntegre i res és perfecte. El significat de wabi-sabi té el seu origen en el budisme: les tres característiques de l’existència, fugacitat, sofriment i l’anomenada “absència de l’ego” s’apliquen a tots els fenòmens.