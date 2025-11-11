Haiku (17)
Comento i tradueixo un haiku, del japonès romaji al català, un poema del poeta Arakida Moritake (1473-1549), a partir de la traducció castellana i anàlisi que en fa l’estudiós del haiku Fernando Rodríguez-Izquierdo, en el seu llibre El haiku japonès.
Rak-ka edo ni
kaeru to mireba
kachoo kana
Arakida Moritake
La flor caiguda
de la branca, hi torna?
Una papallona!
COMENTARIS
1) Mètrica i estructura: Tres versos de 5-7-5 sil.labes, amb mètrica catalana (el compte sil.labic del vers acaba a la darrera sil.laba tònica). Sense rima.
2) Kireji: Cesura al final del segon vers.
3) Kigo: La papallona simbolitza l’estació primaveral.
4) Wabi-sabi: Wabi-sabi és una antiga filosofia japonesa que anima a acceptar i apreciar la vida tal com és: imperfecta. Tres simples realitats: res dura, res s’acaba i res és perfecte.
5) Reflexio: El poeta s’inspira en un vers de d l’escriptura que diu: “És possible que una flor caiguda torni a la seva branca?”. Es una fina metàfora, i a la vegada una manera de vivificar allò que és mort, al veure que la flor caiguda torna a la branca en forma de papallona. Com a persona religiosa que el poeta era, hi veu la reencarnació i l’etern repte.