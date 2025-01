Haiku (15)

Vent de llevant,

fulles amuntegades

ran del camí.

LES QUATRE BANDERES

Tenia quatre banderes,

tres les vaig perdre en combat;

la bandera que fa quatre

l’he desada en un calaix.

No la’n trauré fins que bufi

ben fort el vent de llevant

i s’endugui aquest mal aire

que ens toca de respirar.

Tenia quatre banderes,

tres les vaig perdre en combat.

Tenia un jardí amb tres arbres,

un mal vent me’ls ha esfullat.

Amb el jardí ple de fulls

no fa de bon caminar.

El mal vent encara bufa;

jo no em canso d’esperar:

per cada fulla caiguda

als arbres hi neix un tany.

Tenia un jardí amb arbres,

un mal vent me’ls ha esfullat.

(Fragment del poema Les quatre banderes,

de Miquel Martí i Pol)