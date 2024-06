Estigma i salut mental

Els problemes de salut mental encara viuen i es viuen en el sikenci, sovint provocat per la por, la vergonya o la incomprensió. Aquest silenci dificulta que algunes persones busquin ajuda mèdica i es recuperin.

“Un dels principals problemes als quals han de fer front les persones amb trastorns mentals és l’estigmatització i discriminació que pateixen. El rebuig social i la manca d’igualtat d’oportunitats afecta greument la seva qualitat de vida i es tradueix en situacions d’aïllament, impossibilitat de buscar o mantenir una feina, dificultat a l’hora de demanar ajuda per superar la malaltia i, fins i tot, la tendència a assumir els prejudicis socials com a propis.

Les idees preconcebudes sobre el perfil d’aquestes persones, que es basen en l’atribució de qualitats negatives, com ara l’agressivitat o la incapacitat, no tenen cap fonament científic i no es corresponen amb la realitat. Aquests estereotips, profundament arrelats en la nostra societat i alimentats per la cultura popular, la indústria audiovisual i els mitjans de comunicació, són fruit del desconeixement i la manca d’informació.” (Canal Salut, gencat)

Com una bola

es tanca l’eriçó.

Coixí de puntes.