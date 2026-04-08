Espai absent de vida
Publicat el 8 d'abril de 2026 per lluisroig-haikus
1718
“La derrota ha acabat fins i tot amb la vella orografia i amb la seva memòria. Ara, com manen els cànons militars, l’esplanada és plana. […] En aquest espai, absent de vida, bategava fa poc el cor de la ciutat. Ara, en canvi, les boques dels canons amenacen amb la mort.” (Albert Garcia Espuche: Després, p. 202)
Un jardí era,
ara un cementiri.
Flors i floreixen.
Publicat dins de Haibun i etiquetada amb Haikus | Deixa un comentari