El comportament dels animals, un senyal per predir el temps

L’observació de la natura pot ser una eina per a preveure els canvis de temps. A través de l’observació dels animals, plantes i insectes, es pot obtenir informació valuosa sobre les condicions meteorològiques que s’apropen. Per exemple, els grills són termòmetres naturals. El seu metabolisme és molt sensible als canvis de temperatura. Amb aquesta fórmula matemàtica podràs calcular la temperatura ambiental: compta el nombre de cants per minut d’un grill, divideix aquest número per cinc i resta-li nou.

Les granotes, per la seva part, poden detectar els canvis de pressió i variar el seu raucar en intensitat quan s’aproximen pluges i tempestes.

A més, el comportament dels animals també pot ser una pista sobre el temps que s’aproxima.

Les vaques que s’agrupen i es tomben poden indicar l’arribada de pluges, mentre que les cabres si mengen molt de pressa són un signe de mal temps imminent.

Altres insectes es refugien sota terra, on s’amaguen a la recerca de terra seca. Les formigues en els seus formiguers fan “xemeneies” en cas que s’aproximin pluges.

En el cas de les aranyes, aquestes teixeixen les seves teles a l’aire lliure quan no hi ha indicis de pluges.

D’altra banda, les abelles tenen un sentit molt desenvolupat per a preveure els canvis meteorològics. Si veus que retornen a la seva bresca, és que s’aproxima un front de mal temps. A més, si les observes estant en grup podràs predir com serà la pròxima estació. Si veus que a l’estiu estan particularment actives, vol dir que la tardor i l’hivern que s’aproximen serà particularment freds.

En la mar, podem veure que els crancs surten dels seus amagatalls i els peixos neden prop de la superfície per a caçar insectes que volen a baixa altura just abans que plogui o es produeixi una tempesta.

Si analitzem el comportament de certs ocells, també podem predir els canvis de temps. Abans que comenci la pluja, tant les orenetes com els ratpenats volaran a altures més baixes pel fet que són sensibles als canvis en la pressió de l’aire. Però si la tempesta està molt a prop, les orenetes volaran a altures més altes a la recerca de menjar, ja que els insectes són portats cap amunt per la força del vent.

Mirant les flors del jardí també podem predir canvis de temps. El perfum de les roses és més intens amb baixa pressió que en situació anticiclònica.

I si tens la possibilitat de veure pins, podràs adonar-te que les seves pinyes s’obren quan hi ha menor probabilitat de pluja, i que es tanquen quan les precipitacions es troben a prop.

Per tant, és important estar atent a les pistes que la naturalesa ens ofereix per a predir canvis de temps i així poder estar preparats per a qualsevol imprevist.

(Lina Aguasca, aficionada a la meteorologia, a somGranollers, 2-8-2024)

Grills, abelles, vaques i peixos, alguns dels animals que ens ajuden a preveure els canvis de temps m’han inspirat la creació d’aquest haiku:

Amb els udols

de la gata en zel,

parla l’abril.