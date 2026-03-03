Haikus

La força del silenci

Catalunya és forta i diversa

Publicat el 3 de març de 2026 per lluisroig-haikus

1716

“Per sort, Catalunya és forta i diversa, amb un munt d’activitats de tota mena! […] Però, a més de cap, Catalunya té cor, braços i cames, i sempre ha avançat amb tot plegat. Aquells que hagin de marxar de la ciutat trobaran on anar i on treballar, i això ajudarà a la nostra recuperació, facin el que facin els enemics.” (A. Garcia Espuche: Després, p. 107)

 

De maror brava,

terra forta i viva.

Arrels de ferro.

Publicat dins de Haibun i etiquetada amb | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.