Cargol de mar
Publicat el 22 de desembre de 2025 per lluisroig-haikus
A La Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, el simbolisme és un recurs literari molt en les obres de l’autora, especialment en la seva narrativa. El CARGOL DE MAR. Simbolitza la pau, l’estabilitat i l’harmonia. Cada vegada que la Natàlia neteja és para a escoltar-lo com a símbol de necessitar aquesta pau i tranquil·litat enfront a la inestabilitat del món que representa el mar, ja que el cargol és una forma de tenir el món controlat.
La remor del cargol simbolitza la del món, una buidor plena amb l’absència de soroll. S’abandona el somni i la inestabilitat, i s’arriba a un món harmònic. La Natàlia sempre l’escolta amb molta atenció.
Buidat de tot.
El vell cargol de mar
s’omple de veus.
Publicat dins de Haiku i comentaris i etiquetada amb Nova creació | Deixa un comentari