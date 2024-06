“Cal fer POLÍTICA, i Carles Puigdemont ha d’entrar ja al Principat (no cal esperar a ‘ridícules investidures’) i amb la seva arribada crear un terratrèmol de masses, un moviment polític popular al carrer. Cal treure la gent al carrer, i guanyar el poder no en un jutjat del Suprem, sinó on sempre es guanya el poder, amb el poble, als carrers i places d’aquest país… i el temps passa; si Puigdemont arriba a l’agost potser és massa tard i només es trobarà turistes… Oblidem els ‘legalismes de l’estat espanyol’ i guanyem la nostra llibertat…” (Jordi Pagès, 21-6-2024. Comentari sobre l’editorial de Vicent Partal del mateix dia)

Petges d’albatros.

Estrelles a la sorra.

L’aigua esborra.