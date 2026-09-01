Haikus

La força del silenci

Ave de Meritxell- Goigs a la Mare de Déu de Meritxell

Publicat el 1 de setembre de 2026 per lluisroig-haikus

Meritxell del silenci, ensenyeu-nos a escoltar.

Meritxell de la muntanya, ensenyeu-nos a admirar.

Meritxell de les neus, ensenyeu-nos a no mentir, a no mentir-nos.

Meritxell de la gavarnera, ensenyeu-nos la joia del donar i del lluitar.

Meritxell de les grandalles, ensenyeu-nos la dolcesa de la vida.

Meritxell del cel net i del sol esplendorós, ensenyeu-nos la Llum.

Meritxell, veïna dels prats i de les cases de pagès, ensenyeu-nos la senzillesa.

Meritxell del sofriment, ensenyeu-nos a pregar.

Meritxell dels infants, ensenyeu-nos a somriure

Meritxell de la pau, ensenyeu-nos la solidaritat.

Meritxell Mare dels andorrans, ensenyeu-nos la unitat.

Meritxell, Mare de Déu, ensenyeu-nos a estimar.

Publicat dins de Frases i etiquetada amb | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.