Ave de Meritxell- Goigs a la Mare de Déu de Meritxell
Publicat el 1 de setembre de 2026 per lluisroig-haikus
Meritxell del silenci, ensenyeu-nos a escoltar.
Meritxell de la muntanya, ensenyeu-nos a admirar.
Meritxell de les neus, ensenyeu-nos a no mentir, a no mentir-nos.
Meritxell de la gavarnera, ensenyeu-nos la joia del donar i del lluitar.
Meritxell de les grandalles, ensenyeu-nos la dolcesa de la vida.
Meritxell del cel net i del sol esplendorós, ensenyeu-nos la Llum.
Meritxell, veïna dels prats i de les cases de pagès, ensenyeu-nos la senzillesa.
Meritxell del sofriment, ensenyeu-nos a pregar.
Meritxell dels infants, ensenyeu-nos a somriure
Meritxell de la pau, ensenyeu-nos la solidaritat.
Meritxell Mare dels andorrans, ensenyeu-nos la unitat.
Meritxell, Mare de Déu, ensenyeu-nos a estimar.
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