Un petit pas per al ciutadà, un gran salt per la democràcia

Avui l’editorial és més oportú que mai, i avui més que mai faig meu el lema de Vilaweb: “no facis de la teva ignorància un argument”; puix avui és el darrer dia que la gent disposa per articular l’instrument més efectiu que s’ha fet per foragitar els paràsits del sistema: “Escons en Blanc”

I abans que salti algú a voler confondre “Escons en Blanc” amb el “vot en blanc”, convido tothom qui vulgui a llegir el missatge que va publicar el CDR Sitges aquest cap de setmana i que reprodueixo a continuació:

⚠️ VOLEM DEMOCRÀCIA ⚠️

DE QUALITAT

⬇️

FEM CULTURA DEMOCRÀTICA

El proper 28 de maig són les eleccions municipals.

És evident que hi ha una decepció general per la mala gestió del Referèndum de l’1-O que han fet els partits polítics. En alguns casos pretenent fins i tot deslegitimar-lo; vergonyantment.

Des del CDR Sitges no prenem posició a favor de cap opció política donada la nefasta gestió del Referèndum de l’1-O (també cal considerar que en unes eleccions municipals no intervenen els mateixos paràmetres que en les eleccions autonòmiques). Però si que trobem oportú compartir informació que considerem rellevant per la salut democràtica en un context de pols pel poder enfront de l’estat espanyol.

Especialment quan se senten propostes com la de fer un vot nul a les properes eleccions municipals —dipositant al sobre de votació una butlleta del Referèndum de l’1-O—, ens posem en màxima alerta davant de propostes d’aquesta mena. I molt particularment quan aquesta proposta prové d’esferes del poder econòmic com el Cercle Català de Negocis.

Els ciutadans no hauríem de perdre mai de vista que el moment de les eleccions és l’únic moment d’una legislatura en el que disposem de la possibilitat d’exercir el nostre poder ciutadà en la deficient democràcia del Règim del ’78. I és evident que les esferes que malden per exercir el seu poder cada setmana (poder econòmic i poder mediàtic), es trobarien molt més còmodes si els ciutadans renunciéssim a exercir el nostre poder en l’únic moment que se’ns concedeix d’exercir-lo: les eleccions.

És evident que el vot nul intencionat és un vot de protesta; i no volem menystenir-lo. Però cal reflexionar sobre les seves conseqüències i el seu recorregut. La llei electoral vigent està dissenyada de manera que ni l’abstenció, ni els vots en blanc, ni els vots nuls obtinguin representació a les institucions que són les dipositàries del poder sobirà del conjunt de la ciutadania. De manera que els partits polítics sempre acaben repartint-se la totalitat del poder sobirà dipositat en les institucions; independentment de si els hi correspon o no. I es reparteixen el poder legislatiu, el poder executiu i… fins i tot el poder mediàtic! Silenciant així qualsevol repercussió o recorregut que volgués tenir el vot de protesta.

ℹ️ Dada: a les darreres eleccions municipals del 2019, a Sitges la combinació de l’abstenció, el vot en blanc i el vot nul va representar el 37,47% del cens. 7311 sitgetanes i sitgetans no estan legítimament representades. Això és més que la suma dels 4 partits més votats, TOTS SUMATS! I molt més que la meitat dels vots comptabilitzats.

Per aquest motiu, ja fa 15 anys es va crear el Partit Polític “Escons en Blanc“. I que té un únic punt al seu programa electoral: NO RECOLLIR L’ACTA D’ELECTE/A I NO PRENDRE POSSESSIÓ DE L’ESCÓ.

El partit polític “Escons en Blanc” es va crear com a instrument per donar representació a l’electorat que no vol ser representat per cap de les opcions polítiques que s’hi presenten; mentres no es modifiqui la llei electoral per fer-ho de manera automàtica.

En conseqüència, l’existència del partit polític “Escons en Blanc” aporta una millora de la qualitat democràtica de la nostra societat. Però mentres el seu propòsit no quedi recollit en la llei electoral, és tasca de la ciutadania crear aquesta opció. Escolteu l’entrevista al coordinador de campanya.

Per poder tenir una butlleta d’Escons en Blanc als col·legis electorals de cada municipi cal que hi hagi candidates i candidats. Ésser candidat d’Escons en Blanc no té cap implicació; ja que el vot és secret i no li condiciona el vot. A més a més, en cas de resultar electe/a: el compromís és de NO FER RES; i més específicament, de no recollir l’acta d’electe/a.

Si voleu contribuir a millorar la qualitat democràtica de la nostra societat, rumieu-vos fer un pas endavant i fer possible que hi hagi una candidatura d’Escons en Blanc a cada municipi. A Sitges només calen 21 persones que ni tan sols cal que es coneguin.

Tot el que cal fer és:

1️⃣ Omplir i signar el formulari d’acceptació d’inclusió a la candidatura sense indicar el municipi de candidatura ni la junta electoral.

2️⃣ Fer-lo arribar a:

i) Apt de correus 21. Vilafranca del Penedès (08720)

ii) Fantastik C/Joaquim Costa,62 (tocant a plaça Universitat). Barcelona

iii) Café Bar Cinemateca C/ de Pau Claris, 120 Barcelona (cantonada C/Consell de Cent)

iv) Escanejat per email a campanya@esconsenblanc.org

3️⃣ Enviar la imatge del DNI per les dues cares a: campanya@esconsenblanc.org

Tot abans del dijous dia 20 d’abril.

I per si us falten motius per donar el pas, recordeu que anar a llistes electorals és motiu d’exempció per no haver d’estar a la mesa electoral el dia de les eleccions.

❗️Aclariments❗️

1️⃣ Des del vessant estratègic el CDR Sitges no donem cap consigna de vot en aquestes eleccions municipals.

2️⃣ Volem construir una cultura democràtica que impliqui una major consciència de l’exercici del vot democràtic com a exercici intencionat del poder polític de cada individu.

3️⃣ És evident que davant l’actitud demofòbica de l’estat espanyol, la independència de Catalunya només esdevindrà d’una clara victòria en el pols de poder entre les institucions que emanen de la Constitució del ’78 (Parlament i Generalitat de Catalunya incloses) i les institucions republicanes que eventualment constituïm. I que una de les claus per l’èxit en aquest pols quan vagi in crescendo raurà en la capacitat de la ciutadania de manllevar-li el poder a les institucions que emanen de la CE’78 i en les que dipositem el nostre poder ciutadà cada vegada que hi votem. Això en algun moment s’ha d’acabar i cal que tothom sàpiga que té el poder de fer-ho.

Dit això, oi que seria un missatge potent, per anar fent boca, deixar algún escó buit en aquestes eleccions? 😉

A les darreres eleccions municipals varen caler 660 vots per aconseguir un escó. Això és menys del 10% del cens no representat a Sitges.