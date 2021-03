L’ EXÀM MIR UNA DESGRÀCIA PER LA MEDICINA CATALANA

L’ exàmen Mir és una desgracia per la Medicina Catalana.

Primer.-Només és poden especialitzar els més ”empollones del Reino”, doncs no s’ atén a cap altre perfil que no sigui el de memoritzat dades i dades totalment inútils per fer de metge.

Segon.- Impedeix als metges catalans a quedar-se a Catalunya a fer l’ especialitat i molts han d’ emigrar a altres contrades d’ Espanya per fer-la, això si no han hagut d’ emigrar previament a Hungria, Rumania o Republica Dominicana per fer el Grau, és a dir, la llicenciatura.

Tres.-El nombre places de cada especialitat que controla la Comisión Nacional de la Especialidad, fa que no hi hagi prous places per cobrir les que calen a Catalunya i s’ han d’ acabar nodrint de metges estrangers o vinguts d’ altres llocs del Regne Esapanyol, amb detriment de la població autòctona que cada cop té menys i menys accés a la professió mèdica.

Quatre.-La categoria a la que accedeixen és per fer de camàlic de la Medicina. amb sous totalment baixos, havent de fer un munt de guàrdies, essent la mà d’ obra més barata del ‘Seguru’, és a dir del Sistema Nacional de Salut espanyol.

En resum és un sistema a extingir i substuir per un altre repectuós amb l’ essència de les persones humanes.