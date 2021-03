Lula, a disposició per enderrocar Bolsonaro

Lula da Silva ha parlat per primera vagada després de la decisió del ministre Edson Fachin del Suprem Tribunal Federal (STF) que va restablir els seus drets polítics. En una concorreguda roda de premsa, l’ex-president ha destacat que no sent odi ni ràbia dels seus perseguidors pel que ha patit i que la seva principal preocupació ara per ara és la situació dels brasilers.

“Sé que vaig ser víctima de la més gran mentida jurídica dels últims cinc-cents anys d’història. Sé que la meva dona, Marisa, va morir a causa de la pressió de l’operació Lava Jato. Em van prohibir visitar el meu germà en un fèretre. Si hi ha un brasiler que té motius per tenir moltes i profundes penes, sóc jo. Però no les tinc. Perquè el patiment que viu el poble brasiler és infinitament més gran que qualsevol delicte que s’hagi comès contra mi”.

Durant més de dues hores Lula ha parlat davant dels periodistes i d’un centenar de convidats, entre membres del Partit dels Treballadors (PT), aliats polítics d’altres partits, sindicalistes, representants de moviments socials, advocats, familiars i amics. Abans d’iniciar el seu discurs ha prestat un sentit homenatge a les gairebé 270 mil víctimes de la pandèmia i als seus familiars. També ha agraït la solidaritat d’aquells que es van mantenir al seu costat durant els processos judicials i durant els cinc-cents vuitanta dies de presó.

Lula ha remarcat que el país està sense govern i que Bolsonaro només sap parlar “imbecilitats”. “Bolsonaro només pensa en augmentar la venta d’armes. La població no necessita armes i sí polítiques de salut, d’educació, feina i assistència social. Estem enmig d’una pandèmia amb un president que estimula aglomeracions, que és contrari a la vacuna, que no dona importància al distanciament social o a les mesures de protecció. La nostra gent està patint. Repeteixo, estem sense govern”, ha remarcat.

“Ell (Bolsonaro) no sap què és ser president. Tota la vida no ha sigut res. Va ser diputat durant 32 anys i no va fer res. Fins i tot va aconseguir transmetre a la societat la idea que no formava part de la classe política. A través de notícies falses, el món va elegir Trump i Bolsonaro”. “Us imaginàveu el poder del fanatisme?”, ha preguntat.

Lula també ha picat el crostó de l’ex-jutge Sérgio Moro i de la “quadrilla de fiscals” que varen coordinar l’Operació Lava Jato. “Sempre he sabut que no havia comès cap crim. Però crec que ells sí que saben el que han fet”, ha dit. A més, Lula ha exigit el judici de Moro en la trama per criminalitzar-lo (ara mateix, en mans del STF) i perquè pagui pel que va fer.

L’ex-president també s’ha queixat del comportament de la premsa que reproduïa tota i qualsevol informació contra ell sense proves o sense donar-li espai per defensar-se. “Tot i això, vull remarcar quant n’és d’important el paper de la premsa i que vosaltres, una premsa lliure, sou molt importants per la democràcia”.

Lula encara ha considerat que la decisió d’anul·lar les seves condemnes ha arribat tard i ha agraït al jutge Edson Fachin (STF). “Ell va atendre a la petició que vam fer anys enrere. La decisió que ara ha pres, la vam demanar el 2016. No ens hem cansat de dir-ho”, ha recordat.

Davant de la greu situació del país, l’ex-president s’ha posat a disposició de les forces polítiques per enderrocar Bolsonaro del poder. “Cal, més que mai fer alguna cosa”, ha dit, al defensar una ampli front partidari. Lula da Silva ha promès viatjar pel Brasil per escoltar la població i buscar una sortida perquè el país pugui tornar als nivells econòmics i socials assolits durant el seu govern.

“En el meu diccionari no hi ha la paraula desistir. I és això el que demano ara als brasilers”, ha conclòs.