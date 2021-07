Estudiants brasilers amb plaça universitària, impedits d’entrar a Espanya

Investigadors i estudiants brasilers que tenen beca per estudiar en universitats espanyoles a partir de l’any 2021-2022 veuen perillar els seus projectes degut a la pandèmia de la Covid-19. Amb la recent resolució que restringeix els vols del Brasil a Espanya, el col·lectiu no aconsegueix tramitar els visats necessaris per al viatge.

Des de juny l’estat espanyol ha autoritzat l’entrada de turistes vaccinats en seu territori, però ha exclòs aquells que venen del Brasil. Només està permesa l’entrada de nacionals espanyols o d’Andorra, d’estrangers amb permisos de residència en vigor i de passatgers en trànsit internacional a un país fora de l’espai Schengen amb escala inferior a 24 hores sense abandonar la zona de trànsit de l’aeroport espanyol.

Davant d’aquesta situació, que afecta dos-cents vuitanta-tres estudiants d’entrar en territori espanyol, fou creada la plataforma Estudiar es Esencial. El moviment està mobilitzant autoritats al Brasil i a Espanya per sensibilitzar els governs i donar alguna resposta a la seva situació. El problema també afecta uns altres dos mil cinc-cents brasilers que aconseguiren plaça en institucions acadèmiques d’Alemanya, Itàlia, Dinamarca i França, entre estudiants universitaris, de màsters, doctorat, postdoctorats i investigadors d’institucions de recerca d’alt nivell (Capes i CNPQ).

L’estudiant Bárbara Magalhães, de 22 anys, que coordina el moviment, explica que a més del temps esmerçat en exàmens, entrevistes i documentació, hi ha la qüestió financera. Bárbara, que ha aconseguit una beca pel curs de Criminologia a la Universitat de Santiago de Compostela, ha deixat la feina i fins ara ha gastat 12 mil reals (1.980€) en els tràmits.

Com ella, molts dels estudiants estan veient els seus esforços, recursos i somnis penjant d’un fil. “Si no puc ser a Espanya a mitjans d’agost o a principis de setembre, no només perdré la beca, sinó que estaré a l’atur i amb una pèrdua econòmica enorme”, lamenta. Molts altres també veuen perillar les beques.

Bárbara destaca encara que aproximadament el 67,5% dels estudiants i investigadors haurà estat vacunat, com a mínim, amb la primera dosi del vaccí fins a finals d’agost. I que en aquest període almenys el 44,9% del grup ja estarà vacunat al 100%. “Estem corrent perquè tots siguem immunitzats i estem disposats a atendre qualsevol mesura sanitària que sigui determinada per les autoritats espanyoles”, afirma.

SUPORT – Amb la mobilització, la plataforma Estudiar es Esencial ha aconseguit contacte amb els ministeris espanyols de Sanitat, d’Exteriors, de Universitats, l’Ambaixada Espanyola a Madrid, a més de l’Itamaraty (el ministeri de relacions exteriors del Brasil). Els estudiants també han aconseguit suport d’alguns diputats al Congrés Espanyol, entre ells la brasilera Maria Dantas (ERC).

¡Muchas gracias a la Diputada @_Maria_Dantas_ por apoyar nuestra causa! Las restricciones están hasta el 03 de agosto, necesitamos con urgencia la revocación para poder estudiar #EstudiarEsEsencial @CarolinaDarias @isabelrguez https://t.co/0CoUEaiP2G — Estudiar Es Esencial (@estudiarBR_ESP) July 13, 2021

L’última setmana, Dantas va fer una pelegrinatge pels ministeris d’Universitats, de Sanitat i d’Exteriors, intentant cridar l’atenció sobre el problema. Del Ministeri d’Universitats ha rebut resposta de que estan atents a la questió i treballant perquè dins de les condicions sanitàries sigui possible donar resposta en breu.

La lluita dels estudiants ha guanyat l’atenció dels principals mitjans de comunicació brasilers, entre els quals, els diaris O Globo, O Estado de São Paulo, CNN, Revista Veja, entre d’altres. En els seus reportatges destaquen que el problema que el Brasil estigui en la llista vermella de la Unió Europea es deu al negacionisme del govern brasiler en la gestió de la pandèmia.

Al Brasil, més de cinc-centes trenta mil persones han mort de Covid-19 i el govern de l’ultradretà Jair Bolsonaro està sent investigat per una Comissió Parlamentària al Senat.