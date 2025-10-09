De sense sostre a líder en ESG: el viatge de Cledson Bernardo arriba a Lisboa en forma de llibre

L’especialista, que s’ha consolidat com una de les principals veus de la governança sostenible al Brasil, ha recorregut ciutats brasileres i europees per explicar la seva història a través de l’obra que ara presenta a Portugal.
El nom de Cledson Bernardo ja és conegut en l’univers de la governança sostenible al Brasil. Empresari, consultor en ESG, orador i presentador de televisió, el pernambucà de Garanhuns ha presentat a Lisboa el llibre Transformando Desafios em Liderança, una obra que reflecteix una trajectòria inspiradora — des de la vulnerabilitat als carrers de São Paulo fins a la formació de 500 líders empresarials al seu país.
Abans de convertir-se en una de les principals veus de l’ESG al Brasil, Cledson va afrontar un dels capítols més difícils de la seva vida. L’any 2002, un greu accident de cotxe gairebé li va fer perdre la mobilitat i va precipitar la pèrdua de la feina, de la casa i de l’estabilitat financera. Durant mesos, va viure dins d’un cotxe, sobrevivint amb l’ajuda d’amics.
Però va ser precisament d’aquell moment de foscor que va néixer l’impuls per reconstruir la seva història. Amb un ordinador prestat i un telèfon antic, va fundar la seva primera microempresa i va iniciar un camí que el convertiria en un dels principals noms de l’ESG i del lideratge sostenible.
Al llibre Transformando Desafios em Liderança, publicat ara a Portugal, Cledson comparteix la seva història amb el públic europeu, convidant el lector a reflexionar sobre el propòsit, l’ètica i l’impacte.
Dividida en quatre parts, l’obra recorre la infància a l’interior de Pernambuco, el període viscut als carrers de São Paulo, les lliçons rebudes dels mentors que el van inspirar i la consolidació d’un model de lideratge inclusiu i sostenible aplicat a empreses de diferents dimensions. Més que una biografia, el llibre és un manual de transformació personal i professional, capaç de demostrar que és possible renéixer — i inspirar altres persones a fer el mateix.
Reconeixement i impacte en el món corporatiu
Amb formació en Enginyeria Ambiental, MBA en ESG per l’IBMEC i postgraus en Gestió Estratègica de Recursos Humans i Enginyeria de Seguretat en el Treball, Cledson és avui una referència en el debat sobre sostenibilitat empresarial. L’any 2013 va fundar l’Instituto Huma Atitude Social, amb seu a São Paulo, dedicat a la cultura corporativa i a la transformació organitzacional. La seva trajectòria ja li ha valgut distincions com el Top of Business Nacional i diversos premis del Latin American Quality Institute.
Líders empresarials com Carlos Tilkian, CEO de l’Estrela, i Loredana Glasser, de la indústria Glasser, destaquen la seva capacitat d’unir empatia i estratègia. “En Cledson comprèn profundament els reptes del món modern — i troba maneres eficaces de superar-los”, va afirmar Tilkian.
ESG com a nova lògica de gestió
Actualment, Cledson lidera projectes de consultoria en ESG que inclouen des d’empreses mitjanes fins a grans indústries. La seva metodologia pròpia combina diagnòstic cultural, capacitació de líders i gestió basada en valors. Els resultats són sorprenents: en alguns casos, només amb la formació de lideratges i la millora de la comunicació interna, les empreses han registrat un augment de fins al 30% en la captació de clients, sense modificar preus ni productes.
Per a Cledson, el secret rau en l’autenticitat. “L’ESG veritable comença en les relacions i en l’exemple. No és una moda del mercat, és una nova manera de gestionar — amb ètica, propòsit i visió a llarg termini.”
Amb la publicació a Lisboa, Cledson Bernardo amplia l’abast de la seva missió: inspirar líders a transformar reptes en oportunitats i empreses en agents reals de canvi. Ell destaca que el llibre Transformando Desafios em Liderança és, per damunt de tot, un testimoni de resiliència i propòsit — i una lectura essencial per a qui creu que el lideratge sostenible comença amb l’ésser humà.