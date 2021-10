Quan venc alguna cosa per internet, m’agrada anar a correus. M’agrada més que comprar el segell per internet i deixar el paquet en una bústia.

Crec que és perquè em dona certa seguretat que siga un expert el que decidisca quan val l’enviament del paquet, i que verifique l’adressa. Però també està el factor humà, la microinteracció tan valuosa durant la pandèmia, i que poc a poc ens anem coneixent.

I parlant de xarxa de barri, he negociat amb el de la tintoreria que el tint dels vaquers me’l farà ell.

Em sembla raonable pagar per aquest servei i no haver de preocupar-me per netejar-la després o fer tres rentades buides per a assegurar-me que no queda tint després i tenyeix la resta de la meva roba.

I m’he adonat que és la vegada que hem parlat més estona, i que, al igual que amb la meua modista de confiança, poc a poc i sense proposar-m’ho, estic no només recolzant el comerç de proximitat, sinò creant una xarxa de relacions personals i de confiança a la que ja no estem acostumats.