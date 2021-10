MAID i riquesa psicològica

Volia veure la serie de Netflix, però no en trobava mai el valor. Fins que he descobert que estava basada en un llibre i aquesta setmana l’he escoltat a Audible a la boca d’Stephanie Land, la seva autora, perquè les memòries són una cosa que vols de primera mà. Un cop acabat, m’he enganxat tant a la història que he hagut de veure la serie també.

Val a dir que tant el llibre com la serie són difícils. Es plora sovint. No sabria explicar per què l’he vista sense utilitzar el concepte de riquesa psicològica. Que és uns idea que vaig descobrir fa uns mesos en el poscast de Science Unescripted per a descriure la vida ideal, més enllà de la felicitat o de viure amb un propòsit. Aleshores, em vaig preguntar si sabria identificar una experiència rica psicològicament perquè és quelcom molt subjectiu. Es suposa que són experiències que canvien la manera que tens de veure el món i el teu lloc en ell, al reflexionar sobre elles i veure coses d’una manera que no veies abans.

I definitivament Stephanie Land m’ha colpit amb MAID. M’ha canviat la perspectiva sobre la felicitat i la maternitat. Però després d’escoltar-la, en la següent entrevista, me n’he adonat que m’interessa el que escriu no només perquè la seva història és interessant. És la seva mirada, la forma de reflexionar sobre les coses la que m’agrada. I ja estic impacient per saber quin serà el seu pròxim treball.

“Our space is a home because we love each other in it”