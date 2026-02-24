Lablasco

    • Càpsula d’hivern 2026

    24 de febrer de 2026
    Armari càpsula, Hivern

    El sisé hivern de càpsula ha anat així:

     

    La roba és més formal perquè he tornat a la oficina.

    He heretat algunes peces. Per exemple un vestit que he dut a convertir en falda, i una altra falta que m’he arreglat jo.

    També n’he comprat algunes altres, com jerseis i botes:

    De segona mà unes sabatilles per al gimnàs que, també les faig servir molt

    També he comprat camises i samarretes de segona mà, però no m’acaben de fer el pes, ni tan sols després d’arreglar-les.
    Potser no és bona idea per a mi?

