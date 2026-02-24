Càpsula d’hivern 2026
El sisé hivern de càpsula ha anat així:
La roba és més formal perquè he tornat a la oficina.
He heretat algunes peces. Per exemple un vestit que he dut a convertir en falda, i una altra falta que m’he arreglat jo.
També n’he comprat algunes altres, com jerseis i botes:
De segona mà unes sabatilles per al gimnàs que, també les faig servir molt
També he comprat camises i samarretes de segona mà, però no m’acaben de fer el pes, ni tan sols després d’arreglar-les.
Potser no és bona idea per a mi?