Una novel·la meva amb una Inspectora dels Mossos

He estat enfeinat amb d’altres coses, fins i tot vaig passar el confinament, i ara hi resideixo a Aranjuez.

He aprofitat per escriure novel·les breus, tot i que alguna és més llarga, i volia presentar-vos una d’elles, protagonitzada per una Inspectora dels Mossos d’Esquadra, la Mireia Camprubí, que tindrà dos casos: agafar l’assassí d’una noia motorista i enxampar un capellà pedòfil que va abusar del seu nebot Marçal.

Té un estil entre Patricia Highsmith, Polanski i Hitchcock.

La vaig autopublicar dins Amazon. Aviat, hi haurà noves aventures de la Camprubí. Té d’ajudants fidels i eficaços, com l’Inspector Solsona.

Vet aquí el link de la novel·la: