Zohran Mamadani, l’islamo-wokisme a l’assalt de Nova York

Avui Vilaweb exulta proclamant als quatre vents, “Terratrèmol a Nova York: el progressista Mamdani derrota Cuomo en les primàries demòcrates”.

“El progressista Zohran Mamdani ha guanyat les eleccions primàries del Partit Demòcrata a la batllia de Nova York, amb una victòria clara sobre l’ex-governador Andrew Cuomo, que era el seu principal rival. Mamdani, que ha rebut el suport dels congressistes Bernie Sanders i Alexandria Ocasio-Cortez, ha celebrat la victòria dient que la ciutat ha renovat el compromís amb la democràcia. I s’ha compromès a reconstruir-la “a la imatge de tots els novaiorquesos que només han conegut dificultats”.

Autodefinit com a socialista democràtic, Mamdani ha fet campanya amb propostes com ara d’abaratir el transport públic i congelar els lloguers per a les classes treballadores. Ha dit que vol ser el “batlle de tots els novaiorquesos”, fins i tot dels qui han votat per Cuomo o no han votat. “No puc prometre que sempre estareu d’acord amb mi, però mai no us amagaré res”, ha assegurat. I ha conclòs: “Fem que aquesta ciutat sigui assequible per a cada un dels novaiorquesos.” Ho ha dit envoltat pels seus pares i la seva esposa.”

Allò que no diu Vilaweb és que Mamdani representa l’antionisme 2.0 que corca el Partit Demòcrata des de fa anys, reduït a l’anti-trumpisme per la manca de projecte propi. Fill de l’intel·lectual post-colonial Mahmood Mamdani, personifica totes les cabòries del wokisme presentades com a consciència moral: dona suport al BDS contra Israel, l’acusa de cometre “genocidi” a Gaza, es nega a commemorar l’holocaust jueu a mans dels nazis. A la seva joventut fou membre fundador de la secció local de Bowdoin dels Students for Justice in Palestine. Rep el suport del Muslim Democratic Club i del Council on America-Islamic Relations, entitats pantalla de la Germandat Musulmana.

Mamdani promet la redistribució de la riquesa, el lloger de franc pels desfavorits, la condonació dels deutes dels estudiants i el desmantellament de les estructures “capitalistes”. El jovent esquerranista de la ciutat llumanera de la llibertat, radicalitzat pels plantejaments anticapitalistes i la contra-identitat del progressisme abstracte i banal, adoptada per les noves generacions de blancs i jueus, es regira contra els fonaments de les societats obertes occidentals. Nova York, el símbol del liberalisme nord-americà, objectiu a abatre pels gihadistes de l’Onze de Setembre del 2001, pot caure en mans d’un candidat que representa l’antítesi dels seus valors fundacionals. Amb la joiisa contribució a distància de Vilaweb.