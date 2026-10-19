Vaga general 11 de novembre: intifada islamo-wokista promoguda des del govern espanyol

La vaga general convocada pels sindicats del règim del 78, UGT i CCOO, s’encaixa en la pre-campanya electoral del PSOE per mantenir-se en el poder a qualsevol preu emmascarant la convocatòria en objectius abstractes (habitatge, salaris dignes, contra l’extrema dreta) que emmascaren la fallida de la seva gestió. Tot fa preveure que les manifestacions al carrer seguiran l’exemple de les mobilitzacions en curs contra els governs de França i Itàlia: una demostració de força de les “lluites compartides” (okupes, palestinistes, antisionistes, antifeixistes, immigracionistes), sense cap projecte concret ni constructiu. A Espanya Pedro Sánchez espera capitalitzar el caos que ell mateix ha promogut.
A Cataluya el suport mediàtic de TV3 i l’assenyalament dels objectius a abatre a càrrec de la galàxia de mitjans subvencionats està assegurat, el del progressisme transversal hispanocèntric (ER, Comuns, PSC, CUP) també. Els camorristes-leninistes (Horitzó Socialista, Arran i COS) aportaran la logística de “la resistència” (exactament envers qui ?). L’únic resultat previsible és ensorrar una mica més la Catalunya post 1 d’Octubre en la descomposició social, el declivi econòmic, la dependència política hispanocèntrica i la descatalanització.
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