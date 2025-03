Una perspectiva comparada sobre democràcia i terrorisme

Aqueixa fou la meva intervenció al I Congrés d’Alumnes de Dret Penal de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili al juny 2003. Malgrat el temps transcorregut encara manté elements d’actualitat:

L’objecte d’aquest treball no és aprofundir en els aspectes teòrics del fenomen sociopolític contemporani anomenat “terrorisme” sinó que em centraré en comparar com reaccionen els sistemes juridico-constitucionals dels estats del nostre espaï geoestratègic més proper davant l’acció del que des del poder es conceptua com a terrorisme. Parteixo d’una definició genèrica que conceptua com a un conjunt de formes de violència, individual o col·lectiva, exercida amb la finalitat d’alterar o destruir el poder polític dominant en un Estat o conjunt d’Estats. Aquesta definició no engloba el terrorisme d’estat, aquell que es exercit des del poder (l’època estalinista a l’URSS o el règim de Videla a l’Argentina) o amb la seva connivència (el GAL a Espanya o els paramilitars unionistes a Irlanda del Nord). Situats en aquest terreny de les definicions no puc deixar de fer notar una obvietat: ningú que exerceix la violència des del poder o contra el poder accepta per a si mateix l’autodefinició de terrorista. Sempre s’imputa aquesta condició a l’adversari o a un tercer. Les autodefinicions sorgides des dels mateixos rengles dels que practiquen la violència no ens permeten arribar tampoc a definicions comunament acceptades. Jo no crec, a diferència del que diu el president Aznar, que tots els terrorismes siguin iguals perquè senzillament no hi dos conflictes polítics susceptibles de degenerar en violència que siguin idèntics. No és el mateix el terrorisme genocida antiisraelià i antioccidental que practica Al Qaeda, que les formes de violència “de baixa intensitat” que practicava Terra Lliure o actualment els corsos del FLNC. Aquest darrer està orientat a provocar efectes psicològics entre els sectors politico-socials contra els quals va dirigida l’acció violenta amb la finalitat que alterin el seu capteniment envers els objectius politico-institucionals prioritaris pels grups que utilitzen aquests mètodes. Els objectius dels diversos “terrorismes” tenen una rellevància simbòlica especifica que varia substancialment segons el marc cultural i institucional en el qual s’exerceix la violència. Per exemple, ETA té com a objectiu militar les forces d’ocupació espanyoles i com a objectiu polític assolir el reconeixement del dret d’autodeterminació d’Euskadi. En el context d’una estratègia politico-militar la pedagogia a través de la violència és una forma de comunicació política que busca enfortir les fidelitats dels sectors socials en pro dels quals s’exerceix “el terrorisme” i alhora afeblir la posició del bloc dominant. Per tant, en el marc occidental, les formacions “terroristes” són una variant singular d’organització política en les que la utilització de la violència té caràcter instrumental o estratègic, susceptible de tenir un final negociat, circumstàncies que no es donen, ara per ara, en els grups armats islamistes antioccidentals, més orientats a la negació total de l’enemic que al propi reconeixement de la causa que diuen defensar.

Per altra banda l’antiterrorisme ha esdevingut una eina ideològica que justifica el no reconeixement de les causes dels conflictes polítics que s’exterioritzen de forma violenta i nega l’adopció de mesures de reforma institucional susceptibles de solucionar les aspiracions dels sectors nacionals o socials en nom dels quals s’exerceix la violència. No és el mateix la croada antiterrorista dels USA contra “l’eix del mal” que la política del Putin a Txetxènia, que utilitza la coartada de l’antiterrorisme en clau interna com a forma extrema de dominació política. Ens centrarem en l’accepció eurooccidental de la lluita antiterrorista menada des dels estats de dret.

Podem convenir que hi ha tres tipus de terrorisme (1): el terrorisme ideològic o per motius abstractes d’igualtat social, que ara està en declivi, present en els anarquistes de finals de segle XIX i començaments del segle XX, o el terrorisme en nom del comunisme, per exemple els GRAPO a Espanya o les Brigades Roges a Itàlia. El segon tipus és el terrorisme de base nacional, específic dels pobles que lluiten contra un estat que els oprimeix. Avui, la major part de conflictes es donen al si dels estats, no pas entre estats, quan una minoria nacional o ètnico-religiosa recorre a la violència per fer valdre els seus drets col·lectius, és el cas dels tàmils a Sri Lanka, o dels albanesos del Kosovo. L’últim tipus de terrorisme és el fonamentalista, vinculat al fet religiós essent el cas més punyent actualment el de caràcter islàmic, singularment el que s’atribueix a Al-Qaeda i a la xarxa de grups que s’hi identifiquen. Aquests tres tipus es poden donar barrejats, per exemple l’IRA, un grup de base nacional irlandesa i catòlica, amb ingredients ideològics marxistes, que ha estat l’expressió violenta de la reivindicació dels irlandesos contra la dominació de la Corona Britànica. Per tant, aquesta diferenciació no és nítida i es pot interrelacionar, però cal tenir-la en compte a l’hora de resoldre conflictes, en tant que el terrorisme és l’expressió d’un conflicte previ i els terroristes sorgeixen d’una realitat que els fa possibles.

Dit això, cara la resolució dels conflictes que tenen el seu origen a Europa Occidental: els conflictes que oposen les minories nacionals contra Estats constituïts i conflictes ideològics, de classe obrera contra capitalisme, tenen canals de solució a través de reformes institucionals que en desactiven les causes o a través d’acords de pau. La implantació de l’estat del benestar després de la segona guerra mundial va servir per evitar conflictes socials violents a l’interior de molts estats europeus. Els processos de pau també s’han donat en aquest context i hores d’ara, per exemple, el govern anglès està negociant amb el moviment republicà irlandès les reformes institucionals a Irlanda del Nord. Però a diferència del conflicte de pobles contra Estats o nacional-ideològic, el terrorisme religiós, l’islàmic, no té, ara per ara, una resolució en base a la negociació o transacció, perquè no hi ha programa ni marge de negociació sobre unes reivindicacions concretes orientades a la transformació d’un regim determinat. El terrorisme islàmic no només té conflicte a Israel, sinó també a l’Àfrica subsahariana, tot i que no surt als diaris, on hi ha una pressió brutal sobre les poblacions negres no musulmanes de religió animista o esglésies d’inspiració cristiana a Nigèria, el Txad o Sudan, entre d’altres. També hi ha evidentment conflicte entre l’integrisme islàmic i Xina o Índia. Per tant, el món islàmic radicalitzat té un conflicte que supera les dimensions d’aquest terrorisme i ens situa en la dimensió d’un conflicte entre civilitzacions com va preveure fa anys Samuel Hunttington (2).

Vull centrar la qüestió en quatre casos relatius a quatre estats que afronten de diferent manera el problema de la defensa de la legalitat i la seva compatibilitat amb la lluita contra “el terrorisme” en el marc del món occidental. Rússia queda al marge del present estudi perquè és tracta d’un règim no homologable d’acord amb els paràmetres democràtics occidentals ni pel que fa als seu sistema polític ni pel que respecta als mètodes indiscriminats que utilitza el poder del Kremlin en la seva repressió de la dissidència.

ALEMANYA

Atesa l’experiència del nazisme, Alemanya és un estat plenament democràtic que vigila escrupolosament els grups neonazis per prevenir possibles conflictes racistes. Cal tenir en compte que Alemanya té l’índex de població immigrada extracomunitària més alt de la Unió Europea, i tot i que el partit neonazi és minoritari, (té 6000 afiliats en un estat de vuitanta dos milions d’habitants), el govern va intentar il·legalitzar-lo per les seves idees xenòfobes i racistes. El Tribunal Constitucional d’Alemanya mitjançant acte de 18 de març de 2003 va sobreseure la petició, sense arribar a dictar sentència, contra els neonazis del “Partit Nacional Democràtic” per un motiu de procediment, (en el món del dret la forma també prefigura quin és el nivell de garanties democràtiques del sistema). Dels doc-cents dirigents d’aquest partit, els que integraven el comitè central, trenta eren infiltrats, gent a sou de la policia de l’estat. El Tribunal Constitucional va considerar que les proves aportades pels agents infiltrats no eren suficients per poder decantar-se cap a la seva il·legalització, atès que aquesta practica policial és considera legítima quan la seva finalitat és la prevenció de delictes, evitant atemptats. Però no és jurídicament admissible quan els agents actuen com agitadors amb la finalitat de provocar una determinada conseqüència jurídica. Per tant, no es discutia el fons de la qüestió del partit, sinó que es va considerar que el procediment d’obtenció de les proves vulnerava les garanties de la llibertat d’associació. Cal recordar que les únics precedents d’il3Legalització de partits a Alemanya es remunten als anys cinquanta, quan al 1952 es va declarar il·legal el neonazi Partit Socialista del Reich i el 1956 va passar el amteix amb el partit Comunista d’Alemanya. El Tribunal Constitucional en el cas del NPD va optar per estret marge, quatre vots contra tres, per no il·legalitzar-lo primant la garantia dels drets constitucionals per sobre dels dubtes raonables sobre l’activitat real d’aquest partit que no s’ha pogut demostrar per altres mitjans que els emprats per la policia i els seus agents infiltrats.

ISRAEL

El segon cas fa referència a Israel, un país que considero forma part del món occidental i és un estat de dret immers, malauradament, en una situació de conflicte sagnant amb el poble palestí i les organitzacions islamistes genocides com Al-Qaeda. Cal comprendre, no justificar, que el comportament dels pobles és fruit de la seva història, com també ho és la manera de votar, de raonar, de pensar, d’expressar-se, la llengua… tot això és fruit de la seva memòria acumulada; i en la memòria acumulada dels pobles, uns dels factors que pesa més és la violència. Pocs pobles han suportat tanta violència com el poble jueu. Això no justifica la negació dels drets del poble palestí a tenir un estat propi, simplement vull evitar desqualificacions globals en contra d’Israel, sense matisar, afirmant que no és un estat democràtic. I per això convé analitzar el cas del diputat Azmi Bishara al parlament israelià, la Knesset. Es tracta d’un diputat palestí que es presenta a les eleccions per un partit anomenat Assemblea Nacional Democràtica (NDA) que defensa els drets de la minoria àrab i que defensa un estat compartit pels dos pobles. Aquest diputat, durant la precampanya a les eleccions generals de febrer del 2003 es va desplaçar a Damasc, la capital de Síria, un Estat que formalment encara és en guerra amb Israel i hi va fer unes declaracions negant l’existència de l’estat jueu i democràtic d’Israel, essent acusat a més de donar suport la lluita armada palestina i un estat enemic com és el sirià. Va tornar a Israel per continuar amb la campanya electoral, i es va trobar que el govern li plantejava dues accions judicials acusant-lo de convivència amb el terrorisme i demanat que no es pogués presentar a les eleccions amb el NDA.

El Tribunal Suprem d’Israel mitjançant sentència de 7 de gener de 2003 va revocar la decisió del Comitè Central Electoral que l’impedia concórrer a les urnes. Les accions judicials contra Bishara van ser desestimades perquè es considerava que la seva llibertat d’expressió està per sobre de la situació conflictiva del seu país i de les declaracions que efectuï en l’exercici del seu càrrec. Amb aquesta resolució judicial es confirma que l’Estat d’Israel està fundat sobre unes bases profundament democràtiques que mantenen tot el seu vigor malgrat la violència permanent que ha condicionat la seva evolució.

TURQUIA

El tercer cas que cal retenir és Turquia. La República de Turquia neix el 1922 després de la derrota de l’imperi otomà al final de la I Guerra Mundial on havia lluitat al costat d’Àustria-Hongria i d’Alemanya. Quan es descompon l’imperi turc, Turquia es refunda sobre una base territorial més reduïda i homogènia, després d’una depuració ètnica terrible menada pel Soldà contra les poblacions cristianes de l’Imperi (3). El nou règim es constitueix com a estat laic, tot i que la majoria de la població és musulmana, copiant el model francès, i unes formes de govern autoritàries: l’exèrcit dissenya i garanteix l’ordre polític i econòmic del país. Així doncs, Turquia es constitueix en un estat on la identitat nacional només pot ser turca, seguint el model francès de ciutadania després de la revolució, negant qualsevol diversitat interna. Qualsevol partit que en els seus estatuts (com és el cas dels kurds) parlin de “poble” o de dret a l’autodeterminació, és vinculat ràpidament amb el terrorisme i conseqüentment és il·legalitzat (no s’admet l’existència de diversos pobles a Turquia, i per aquests motius s’han il·legalitzat molts partits turcs). El TEDH s’ha pronunciat en nombroses sentencies contra aquesta política d’estat basada en la il·legalització de les minories dissidents per motius nacionals o ideològics. Així podem citar les sentencies de 9 d’abril de 2002 (assumpte: Partit del Treball del Poble contra Turquia), 31 de juliol de 2001 (assumpte: Partit de la Prosperitat contra Turquia), 8 de desembre de 1999 (assumpte: Partit Socialista de Turquia contra Turquia) i 30 de gener de 1998 (assumpte: Partit Comunista Unificat de Turquia i altres contra Turquia). Malgrat aquests reiterats pronunciaments del TEDH el el 13 de març del 2003 el Tribunal Constitucional de Turquia prohibia el Partit popular Democràtic (HADEP) al qual imputa vincles amb la rebel·lió armada kurda: “Després de l’examen de les proves, es conclou que el HADEP s’ha convertit en un centre d’activitats que atempten a la unitat indivisible de l’estat ajudant al PKK (Partit dels Treballadors del Kurdistan)”. El mateix tribunal ha prohibit igualment a quaranta-sis dirigents del HADEP exercir qualsevol tipus d’activitat política durant cinc anys, malgrat els afectats han desmentit l’existència d’aquests lligams i han plantejat el seu cas davant el TEDH. Fins ara el règim turc ha il·legalitzat un total de vint-i-quatre partits (kurds, esquerrans i islàmics) des de 1963.

Per contra, el TEDH ha donat la raó al govern d’Ankara declarant contrari al Conveni europeu per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, un partit que propugnava l’establiment d’un sistema no democràtic com fou el Partit de la Prosperitat (RP) a Turquia tot i que, com és sabut, en el seu moment va formar govern en aquella República. L’esmentada Sentència, apartat 71, diu així:

“ (…) el Tribunal reconoce que la «Charia», al reflejar fielmente los dogmas y las normas divinas dictadas por la religión, presenta un carácter estable e invariable. Le son extraños principios como el pluralismo en la participación política o la evolución incesante de las libertades públicas. El Tribunal señala que, leídas conjuntamente, las declaraciones en cuestión que contienen referencias explícitas a la instauración de la «Charia» son difícilmente compatibles con los principios fundamentales de la democracia, como resultan del Convenio, comprendido como un todo. Es difícil a la vez declararse respetuoso de la democracia y de los Derechos Humanos y apoyar un régimen basado en la «Charia», que se desmarca claramente de los valores del Convenio, principalmente con respecto a sus normas de Derecho penal y de procedimiento penal, al lugar que reserva a las mujeres en el orden jurídico y a su intervención en todos los campos de la vida privada y pública conforme a las normas religiosas. Además, las declaraciones relativas al deseo de fundar «un orden justo» o un «orden de justicia» o un «orden de Dios», leídas en su contexto, incluso si se prestan a diversas interpretaciones, tienen por denominador común el referirse a las normas religiosas y divinas en cuanto al régimen político deseado por los oradores. Traducen una ambigüedad sobre la adhesión de sus autores a todo orden que no se base en las normas religiosas. Así, en opinión del Tribunal, un partido político cuya acción de conjunto parezca contemplar la instauración de la Charia en un Estado parte del Convenio, puede difícilmente ser considerado como una asociación conforme al ideal democrático subyacente en el conjunto del Convenio.”

Tot afegint, en el cas concret sotmès al Tribunal,

“Si bien es verdad que los dirigentes del RP, en los documentos gubernamentales no llamaron al uso de la fuerza y de la violencia como medio político, no mostraron efectivamente su falta de solidaridad con los miembros del RP que apoyaban públicamente el recurso potencial a la fuerza contra políticas que les eran desfavorables. Así, los dirigentes del RP no suprimieron la ambigüedad que caracterizaba a esas declaraciones en cuanto a la posibilidad de recurrir a métodos violentos para acceder al poder y permanecer en él.” (apartat 73).

REGNE D’ESPANYA

En el cas espanyol analitzarem la Llei de Partits i les sentències dictades pel Tribunal Constitucional i pel Tribunal Suprem en relació a la il·legalització de Batasuna. Partiré del l’anàlisi que en va fer el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya en el seu Dictamen 229, de 16 de juliol de 2002 (4) quan es va pronunciar sobre la constitucionalitat de la Llei Orgànica 6/2002 (5). El Consell Consultiu va examinar tres punts cabdals: “Primer. Si la LO 6/2002, tal com ha quedat definitivament redactada, permet el lliure exercici de les activitats dels partits polítics, sempre, està clar, d’acord amb els principis democràtics i els drets humans.

Segon. Si les eventuals ingerències o limitacions dels poders públics a la constitució i a les activitats dels partits polítics previstes a la LO 6/2002 s’ajusten a la Constitució i, en últim terme, al Conveni europeu per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, i

Tercer. Si la LO 6/2002, pel que fa a l’eventual il·legalització dels partits polítics, expressament o tàcitament, produeix algun efecte retroactiu prohibit per la Constitució.”

La primera qüestió a analitzar fou l’abast de l’acatament a la Constitució per part dels partits polítics amb relació a la “llibertat ideològica”. El Tribunal Constitucional en una de les seves primeres Sentències sobre aquesta matèria (STC 101/1983, de 18 de novembre), dictada en ocasió de la negativa del jurament o promesa dels diputats d’Herri Batasuna a la Constitució, va establir la distinció entre “acatament” i “adhesió ideològica”,

“La sujeción a la Constitución es una consecuencia obligada de su carácter de norma suprema, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudadanos y los poderes públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los supuestos en que la misma establece deberes positivos (artículos 30 y 31 entre otros), los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución, es decir, que el acceso al cargo implica un deber positivo de acatamiento entendido como respeto a la misma, lo que no supone necesariamente una adhesión ideológica ni una conformidad a su total contenido, dado que también se respeta la Constitución en el supuesto extremo de que se pretenda su modificación por el cauce establecido en los artículos 166 y siguientes de la Norma fundamental.” (FJ 3)

Pel Consell Consultiu “queda, doncs, clar que la llibertat de la qual han de gaudir els partits polítics no significa que l’acatament a la Constitució els obligui a una adhesió total al seu contingut ja que, en estar la Constitució oberta a possibles modificacions, això ha de comportar que el partits polítics que les propugnin puguin defensar -des de l’estricte respecte als principis democràtics i a la defensa pacífica dels seus postulats- les modificacions que creguin convenients.” (6)

El Consell Consultiu també fa notar que la jurisprudència del TEDH, després de reiterar que l’article 11 CEDH, relatiu a la llibertat de reunió i associació, és aplicable també als partits polítics. La Sentència del TEDH, de 9 d’abril de 2002, en el seu apartat 57, afirma que un partit polític no se situa fora del Conveni europeu per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals pel sol fet de compartir postulats d’una organització terrorista sempre, està clar, que exclogui la utilització de mitjans violents per assolir aquests postulats:

“El Tribunal acepta que los principios defendidos por el HEP (Partit del Treball del Poble), como el derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de los derechos lingüísticos no son, en sí mismos, contrarios a los principios fundamentales de la democracia. Asimismo, suscribe el razonamiento de la Comisión (Comisión Europea de Derechos Humanos) sobre el punto siguiente: si se considera que la única defensa de los principios anteriormente citados se resume, por parte de una formación política, en un apoyo a los actos de terrorismo, se disminuirá la posibilidad de tratar las cuestiones relativas a ello en el marco de un debate democrático, y se permitiría a los movimientos armados monopolizar la defensa de esos principios, lo que estaría en contradicción con el espíritu del art. 11 y con los principios democráticos en que se basa”.

El Consell Consultiu conclou: “Per tant no es podrà posar en entredit qualsevol partit, encara que els seus postulats i la seva actuació no coincideixin del tot amb el “marc constitucional”, atès que, com ja ha establert el Tribunal Constitucional en la Sentència abans indicada (Sentència 101/1983, de 18 de novembre, FJ 3) l’acatament de la Constitució espanyola no significa necessàriament “una adhesió ideològica ni la conformitat al seu contingut total”. Per tant, aquests partits podran defensar i propugnar, dins de la més estricta legalitat –sempre per procediments democràtics i sense recórrer a cap mena de violència- l’autodeterminació (en contrast amb l’article 2 CE), o la República (en contrast amb l’article 1.3 CE), entre d’altres.” (7)

La segona qüestió que analitza el Consell Consultiu és si les eventuals ingerències o limitacions dels poders públics a la constitució i a les activitats dels partits polítics previstes a la LO 6/2002 s’ajusten a la Constitució, i, en darrer terme, al Conveni europeu per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals. La jurisprudència del TEDH, en referir-se, tant a les eventuals limitacions de la llibertat d’expressió com de la llibertat de reunió i associació, afirma que hi ha d’haver tres elements la concurrència dels quals és indispensable per tal que la ingerència sigui legítima: a) Estigui prevista per la llei del país en qüestió. b) persegueixi un fi legítim, i c) sigui necessària en una societat democràtica.

El problema rau, generalment, en determinar si la ingerència és, realment, “necessària en una societat democràtica” amb relació a la qual el Tribunal Europeu precisa que la ingerència ha de respondre “a una necessitat social imperiosa” i, a més, ha d’ésser “proporcionada amb el fi legítim perseguit”.

Pel que fa a la tercera qüestió, la relativa als eventuals efectes retroactius de la il·legalització d’un partit polític, el Consell Consultiu considera que “no es poden prendre mai en consideració les seves actuacions anteriors a l’entrada en vigor de l’esmentada llei, ni tant sols per a reforçar, interpretar o complementar la valoració que es faci dels actes posteriors” (8).

El Consell arriba a la conclusió que la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, “és constitucional amb el benentès que els apartats a) i b) del número 3 del seu article 9 i l’apartat 4 d’aquest mateix article 9 ho són igualment, interpretats d’acord amb allò que s’indica en el present dictamen.”

Personalment vaig discrepar d’aquesta conclusió i vaig formular un vot particular en considerar que aquesta llei imposa un seguit de limitacions al dret fonamental de crear partits polítics i a la seva lliure actuació, que van molt més enllà de les legítimes ingerències i restriccions que es reconeixen als poders públics, tant en l’ordenament jurídic estatal com en l’europeu. Les limitacions de la LO 6/2002 no compleixen globalment aquests requisits, ja que es basen en un seguit de supòsits genèrics i imprecisos, a partir dels quals es possibilita la declaració d’il·legalitat d’un partit polític, no pas per la via penal, sinó per una via excepcional, que podem qualificar com de politicojudicial que, si bé és admissible jurídicament, només és procedent en uns supòsits específics l’apel·lació als quals ha de ser interpretada restrictivament.

L’exposició de motius de la LO 6/2002 anuncia la voluntat del legislador de superar una normativa insuficient i fragmentària per avançar cap a un enfortiment i una millora de l’estatut jurídic dels partits, dotant-los d’un règim més perfilat, garantista i complet. Malament comença el camí una Llei que incorpora al seu si un elevat nombre de contradiccions entre la seva exposició de motius i el text articulat, ja que només cal una lectura superficial per detectar que gairebé les úniques modificacions, aquestes sí exhaustivament perfilades, respecte de la legislació anterior són les que introdueixen els supòsits, el procediment i els efectes de la declaració d’il·legalitat de partits polítics. L’esperit garantista no es detecta enlloc i el règim resultant continua essencialment tan incomplet com el derogat, atès que no es tracten qüestions tan importants com la complexa problemàtica del finançament dels partits no esgotat a la regulació vigent de la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de finançament de partits polítics, o altres supòsits excepcionals a la regla general de la vigència indefinida dels partits establerta en l’article 4.4 LO 6/2002, com podrien ser els casos d’aquelles formacions que, un cop inscrites, fent servir unes determinades sigles, no han tingut mai vida efectiva, ni afiliats, ni òrgans de direcció operatius, i s’han creat sovint no per exercir aquest dret fonamental sinó precisament per impedir que altres el puguin exercir efectivament.

Per desenvolupar i concretar els arguments sobre els quals vaig fonamentar el meu criteri especificaré els principals articles que considero contraris a la Constitució.

Article 2.1.- És causa d’incapacitat per a constituir partits polítics haver “sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados”.

El concepte de rehabilitació, als efectes que aquí estem considerant, no apareix en el vigent Codi Penal. Tot i que no s’especifica, aquest article pot estar referint-se als articles 136 i 137 CP, que regulen l’extinció de la responsabilitat criminal i els seus efectes. Així doncs, aquest article segon incorpora una pena privativa de drets no tipificada específicament, ja que les inhabilitacions especials de l’article 39 CP en relació amb l’article 45 del mateix Codi han de concretar-se expressament i motivadament en la sentència per privar la persona penada de l’exercici d’un dret fonamental durant el temps de durada de la condemna. Així mateix, la inhabilitació especial de qualsevol altre dret no es troba recollida com a pena principal en els delictes d’associació il·lícita ni en els delictes greus previstos en els títols XXI a XXIV del Codi penal, de manera que la seva imposició s’hauria de fer per la via de les penes accessòries previstes a l’article 56 CP, que només s’apliquen quan acompanyen les penes de presó de fins a deu anys i no per a les iguals o superiors a deu anys.

A més, l’extensió que es fa de la incapacitat per a constituir partits polítics no solament als condemnats per associació il·lícita sinó als que ho han estat per la comissió d’algun dels delictes greus compresos en el títols XXI a XXIV entre els articles 472 fins al 616, que constitueixen una extensa relació de supòsits delictius, molts dels quals no tenen cap relació amb el delicte d’associació il·lícita, comporta la desnaturalització de la pena, ja que suposa la desvinculació entre la sanció i els fets delictius que n’haurien de ser pressupòsit i criteri d’imposició. Cal tenir en compte que la Constitució és molt restrictiva a l’hora de privar de drets fonamentals les persones condemnades ja que l’article 25.2 CE, especifica que: “(…) El condemnat que estigués complint pena de presó gaudirà dels drets fonamentals d’aquest capítol, llevat d’aquells que es trobin limitats expressament pel contingut del veredicte condemnatori, pel sentit de la pena i per la llei penitenciària (…)”. Afegir una disposició limitativa, com és incapacitar una persona que ha estat condemnada per associació il·lícita i que ja ha extingit la seva responsabilitat penal, perllongant cinc anys més el compliment de la pena (art. 136. 2.2n CP), suposa prescindir del principi de proporcionalitat de les penes, ja que comporta un agreujament mancat de motivació. I en els casos dels delictes previstos en els títols XXI a XXIV, molts dels quals no tenen relació directa amb el d’associació il·lícita, a més a més de la falta de proporció, cal afegir-hi la falta de connexió amb els fets delictius que podrien ser pressupòsit i criteri d’imposició. Entenc que la frase “y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal” és arbitrària i desproporcionada i, per tant, és contrària a l’article 9.3 CE.

Article 4.2.- “Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa en el Registro de Partidos Políticos, el Ministerio del Interior procederá a practicar la inscripción del partido. Dicho plazo quedará, sin embargo, suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo siguiente”.

El dret de creació de partits constitueix una expressió qualificada del dret d’associació i, per tant, el règim bàsic de la seva creació i activitat se sustenta en l’article 22 CE. La Sentència del Tribunal Constitucional 3/1981, de 2 de febrer, dictada amb relació a la denegació d’inscripció d’un partit polític en el corresponent registre, va afirmar:

“El Registro de Partidos Políticos es, por tanto, un Registro cuyo encargado no tiene más funciones que las de verificación reglada, es decir, le compete exclusivamente comprobar si los documentos que se le presentan corresponden a materia objeto del Registro y si reúne los requisitos formales necesarios. La verificación ha de hacerse al presentarse la documentación, que es cuando se inicia el expediente. Si se encontrasen defectos formales, éstos deben comunicarse a los solicitantes señalando en forma concreta cuáles son y en qué plazo han de subsanarse sin que pueda la Administración señalar tales defectos pasado el plazo de veinte días en que ha de proceder a la inscripción, plazo que es preclusivo, pues a su expiración el partido adquiere la personalidad jurídica «ex lege»’. (FJ 5)”

La necessària inscripció dels partits en un registre, igual que les associacions, s’estableix als sols efectes de publicitat, per tant, el tràmit d’inscripció és una formalitat que es pot suspendre, tal com preveu l’article 5.1, per esmenar defectes en la documentació i fins que no estigui completa, però un cop completada, la inscripció és obligatòria per als responsables del Registre, en aquest cas el Ministeri de l’Interior. No és aquesta la previsió de la LO 6/2002, ja que la suspensió a la qual fa referència l’article 4.2 en relació amb el 5.2, quan el Ministeri aprecia indicis racionals d’il·licitud penal i ho comunica al Ministeri Fiscal, és clarament una mesura de control a priori de caràcter administratiu. La comunicació al fiscal només pot tenir efectes informatius i, si les actuacions d’aquest donen peu a l’inici d’un procés penal, és l’autoritat judicial l’única que pot acordar la suspensió del procediment administratiu d’inscripció d’un partit mentre s’examina la seva licitud. A la derogada Llei 54/1978, de 4 de desembre, de partits polítics, l’article 3.3 establia que era l’exercici de l’acció per part del Ministeri Fiscal la que suspenia el termini de vint dies de l’article 2.1 relatiu a la presentació de la documentació en el registre. En la nova regulació aquesta facultat de suspensió del termini temporal d’adquisició de personalitat jurídica del partit s’atribueix al Ministeri de l’Interior. Entenc que la regulació adequada a la Constitució era l’anteriorment vigent i no pas la introduïda per la LO 6/2002. L’article 4.2 em sembla inconstitucional per oposar-se a l’article 22.4 CE, en conseqüència, també ho és l’article 5, apartats 2, 3 i 4.

Article 5.6.- “Cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Ley Orgánica”.

Cal analitzar separadament aquest apartat de la resta del precepte en què està incardinat i fer-ho en relació amb l’article 12 punt 1, apartat b), i punts 3 i 4. Amb aquest article es pretén estendre els efectes d’una sentència judicial declaratòria de la il·legalitat d’un partit que acorda, per tant, la seva no inscripció o la cancel·lació de la inscripció ja feta, a un altra formació de nova creació o preexistent, que “continuï o succeeixi” l’activitat de l’il·legalitzat. La força expansiva de la sentència que afecta un partit en concret cap a d’altres ja constituïts o en fase de constitució es basa en l’apreciació per part de l’autoritat judicial de la “improcedència” de la continuïtat o successió d’un partit, sobre la base d’uns criteris per a determinar la connexió amb l’altre partit, tan genèrics com “la similitud substancial” entre partits, que obre les portes a un judici d’intencions sobre els objectius polítics dels partits presumptament continuadors del que ha estat il·legalitzat. I tan greus conseqüències per a tercers es diluciden en un procediment incidental, en virtut d’una simple audiència dels interessats, com si haguessin efectivament estat part en el procediment judicial previ que ha conduït a una sentència que afecta un partit concret, que no és el seu.

Per a reblar el clau a tanta garantia acumulada en tan poques ratlles, l’apartat 4 de l’article 12 reitera a la Sala sentenciadora una potestat que ja té d’ofici, que rebutgi fonamentadament les peticions, els incidents i les excepcions que es formulin amb manifest abús de dret, comportin abús de la personalitat jurídica, frau de llei o processal per part d’uns interessats en aquest procediment incidental, que són tractats en la llei més com a presumptes culpables enlloc de presumptes innocents. Al meu criteri, l’article 5.6 i per connexió l’article 12.1.b) i 12.3 i 4 són inconstitucionals per oposar-se als articles 9 CE, seguretat jurídica, i 24 CE, tutela judicial efectiva.

Article 9.1.- “Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo”.

Aquest apartat primer de l’article 9, per si mateix, atenent al seu redactat literal, no és susceptible d’incórrer en causa d’inconstitucionalitat però considerant el context on està ubicat, juntament amb els altres apartats que precisament contradiuen de manera exhaustiva i reiterada l’afirmació inicial que els partits exerciran lliurement les seves activitats, mereix un comentari interpretatiu, com ja fa el Dictamen del Consell Consultiu, però al meu entendre amb un sentit diferent:

En el Fonament III.D) del Dictamen a l’hora d’interpretar la frase segons la qual els partits en les seves activitats “deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”, s’opta per considerar que no poden ser coses diferents “els principis democràtics” i “els valors constitucionals”, quan entenc que sí que poden ser conceptes diferents. Per valors constitucionals la doctrina interpreta que són els que figuren en l’article 1 CE: la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Aquests quatre valors són el nucli essencial de la democràcia i no hi ha en la mateixa Constitució altra obligació per als partits polítics que la de respectar-los i no vulnerar per procediments il·lícits l’ordenament positiu. D’aquest plantejament dedueixo que els partits polítics que en els seus objectius fundacionals, no en les seves activitats, com després miraré d’argumentar, contradiuen aquests valors poden ser declarats il·legals per un procediment no penal, restant reservada a l’ordre penal la declaració d’il·licitud d’una formació política per mor de la seva activitat delictiva. Crec important aquesta clarificació perquè l’article que estem examinant tracta una qüestió capital per al règim polític com és la relació entre l’activitat dels partits i l’exigència de lleialtat als valors constitucionals. Sobretot, quan en el debat parlamentari que ha precedit l’aprovació d’aquesta Llei i en el debat polític general que l’envolta s’utilitzen sovint referències a valors constitucionals identificant-los i confonent-los amb el model d’Estat vigent o als continguts actuals de la mateixa Constitució quan la jurisprudència constitucional ha deixat ben establert que l’acatament a la Constitució no significa una “adhesió ideològica ni la conformitat al seu contingut total” (STC 101/1983, de 18 de novembre, FJ 3).

Com en el cos del present Dictamen es deixa clar, únicament s’han de preservar inalterables els quatre valors constitucionals exposats més amunt, essent modificables tant la configuració de l’Estat com els continguts de la mateixa Constitució. Tan legítims són els continguts de l’actual Constitució com els principis democràtics que van quedar fora del text, que comportaven el reconeixement de diverses nacions en el marc de l’Estat espanyol amb els drets que es derivaven d’aquesta afirmació, que va quedar reduïda a unes innominades “nacionalitats” en l’article 2 CE, que no ha tingut desenvolupament posterior. Els principis democràtics són manifestacions concretes dels valors constitucionals superiors, de dimensió universal, que estan recollits, en major o menor mesura en l’ordenament constitucional i en el positiu que se’n deriva, el contingut dels quals resulta de la seva ponderació amb els altres situats en l’ordre material de la Constitució (STC 27/1981, de 20 de juliol). Els principis democràtics no tenen per si mateixos un perfil tecnicoformal acabat que permeti un joc igual en qualsevol cas i circumstància i només constitueixen un objecte jurídic protegible si estan positivitzats. Per tant, en la previsió continguda en l’apartat 2 del present article, que preveu la declaració d’il·legalitat d’un partit quan la seva activitat vulneri els principis democràtics, el que realment s’està sancionant són les activitats que vulneren l’ordenament positiu, que fins ara només permet declarar una associació com a il·lícita pels supòsits previstos en el Codi penal. Si s’han de jutjar principis polítics, només és admissible la innovació que aquesta Llei orgànica pretén si la vulneració rau en l’essència fundacional o programàtica del partit, no pas en les seves activitats, i és manifestament contrària a algun dels valors constitucionals de l’article 1.1 entesos en el sentit restrictiu a què he fet referència en aquest apartat.

Article 9 apartats 2, 3 i 4.- La resta de l’article 9 requereix una anàlisi de conjunt que parteix de la diferenciació efectuada en l’apartat anterior, que distingeix el supòsit de la declaració d’il·licitud d’un partit per una via judicial no penal quan els seus objectius fundacionals o programàtics contradiuen els valors de llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític, i reserva exclusivament a l’ordre penal la declaració d’il·licitud d’una formació política per causa de la seva activitat delictiva. Es pot deduir aquesta diferenciació del contingut de l’article 22.2 CE quan afirma que es declararan il·legals “les associacions que persegueixin fins o utilitzin mitjans tipificats com a delicte”. La Constitució remet al Codi penal la concreció dels supòsits d’il·licitud penal d’una associació o d’un partit; així l’article 515 CP detalla quines associacions tindran la consideració d’il·lícites. En els articles següents es van graduant les responsabilitats punitives de fundadors i membres actius (art. 517).

Arran de la LO 7/2000, de 22 de desembre, que ha modificat el Codi penal introduint una sèrie de figures delictives relacionades amb el terrorisme, entre les quals destaquen l’article 576, que tipifica una àmplia relació d’actes que poden suposar col·laboració amb una organització terrorista i l’article 577, que castiga conductes de persones que “(…) sense pertànyer a una banda armada (…) i amb la finalitat de subvertir l’ordre constitucional o d’alterar greument la pau pública, cometin homicidis, lesions (…), detencions il·legals (…)”. Després de la seva recent modificació, l’actual Codi penal té un ampli ventall de recursos sancionadors davant les conductes d’il·licitud associativa i resulta prou contundent pel que fa a les respostes punitives que incorpora, de manera que permet dissoldre perfectament partits polítics per la via judicial penal i garantir per aquest procediment la defensa necessària per a la preservació d’una societat democràtica.

Aquests delictes, degudament tipificats, si són comesos per persones integrades en un partit polític que té com a finalitat col·lectiva la comissió de delictes, comporten que la formació pugui ser il·legalitzada per la via penal, no així en el cas que la finalitat delictiva sigui atribuïble particularment a individus concrets membres del partit, que actuen al marge de les finalitats col·lectives de la formació. El mateix Consell Consultiu en el seu Dictamen núm. 228, referit a la LO 1/2002, d’associacions afirmava (F III): “En suma, és evident que les persones jurídiques poden ser responsables per infraccions o altra classe d’actes antijurídics que hagin realitzat materialment persones físiques, sempre que hi hagi una connexió directa entre la conducta sancionada i la persona jurídica mateixa. Normalment aquesta connexió es produirà quan l’esmentada conducta resulti d’acords adoptats pels seus òrgans de representació o de direcció, o d’actes realitzats pels seus representants legals en l’exercici de les seves funcions, i fins i tot, d’actuacions concretes de persones que, tot i no ser els seus representants legals, actuen per compte d’ella.”

Per contra, les activitats descrites en els apartats de l’article 9 LO 6/2002, que estem analitzant, es relacionen en uns termes tan genèrics, mancats de les mínimes característiques de tipificació, graduació i proporcionalitat, que vulneren el principi de seguretat jurídica previst en l’article 9 CE. Aquesta tècnica d’introduir en una llei orgànica una aparent tipificació de supòsits d’il·licitud aplicables a partits polítics, encobrint per a defugir-les, les exigències pròpies de la tipificació penal i les seves garanties -la culpabilitat i la proporcionalitat de les sancions- té com a finalitat manifesta justificar la intervenció governamental, més enllà dels límits raonables que especificaré més endavant, en els procediments d’il·legalització de formacions polítiques per una via diferent a la judicial penal. La llarga evolució que ha anat perfilant els continguts i els procediments penals que han consolidat com a principis conformadors els de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, culpabilitat i proporcionalitat i que s’han estès a l’activitat sancionadora de l’Administració, s’inverteix en aquesta Llei en la qual es retorna a la imprecisió de les conductes a sancionar.

Pel que fa concretament a l’apartat 4 del present article, vaig considerar que era inconstitucional per dos motius: primer, perquè avaluar la trajectòria d’un partit, fins i tot abans de l’entrada en vigor de la Llei, és una forma indirecta d’atorgar efectes retroactius a la norma, fet totalment contrari a l’article 9.3 CE. I segon, perquè els grups parlamentaris i municipals d’una formació política no són titularitat de la formació política en les llistes de la qual s’han presentat els càrrecs electes, de manera que la identificació entre uns i altres que s’efectua en la LO 6/2002 és contrària a la reiterada jurisprudència constitucional en aquesta matèria.

En conclusió, la pretensió d’il·legalitzar partits polítics per raó d’activitats diferents de les tipificades en l’article 515 CP i que, per tant, no són delicte, és inconstitucional per ser contrària al principi de seguretat jurídica previst a l’article 9.3. CE i a l’article 22.2 CE.

Article 10.2.- “La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal. b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica. c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9”.

En aquest article conviuen dues vies per dissoldre judicialment un partit polític: la prevista en la lletra a) per als supòsits tipificats com a associació il·lícita en el Codi penal, que d’acord amb els raonaments manifestats anteriorment considero perfectament ajustada a la Constitució. I la prevista en les lletres b) i c) que es recolza en els supòsits de l’article 9 de la mateixa Llei, i que per a prosperar ha de seguir el procediment específic davant la Sala especial del Tribunal Suprem. Aquesta darrera via sí que planteja greus qüestions de constitucionalitat.

Tal com es diu en el cos del Dictamen (F IV) aquestes ingerències o limitacions dels poders públics, inclosos els tribunals, en la constitució i les activitats dels partits polítics no estan contingudes expressament en els articles de la Constitució 6 i 22, però estan admeses en l’ordenament jurídic estatal a través de la remissió que fa l’article 10.2 CE als tractats i acords internacionals ratificats pel Regne d’Espanya. En el Dictamen del Consell Consultiu núm. 221, de 7 de febrer de 2001, relatiu a la Llei orgànica 8/2000, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya (F II) es deia:

“Partint de la consideració del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals (CEDH) com a estàndard mínim dels drets i llibertats que s’hi contenen i que és vinculant per als Estats que l’han ratificat, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha anat configurant una línia jurisprudencial per tal de definir les condicions sobre la base de les quals els Estats poden limitar els drets objecte de protecció en la norma internacional o es poden produir ingerències dels poders públics que siguin compatibles amb el Conveni. A grans trets, els requisits exigits pel TEDH poden agrupar-se en les exigències següents:

a) Previsió dels límits esmentats mitjançant una llei. b) Necessitat d’aquests límits en una societat democràtica per aconseguir una finalitat legítima. c) Proporcionalitat entre els límits i la finalitat legítima perseguida.”.

I més endavant reiteràvem:

“(…) En tot cas, aquestes restriccions o limitacions, a l’hora de cercar la seva justificació, no poden trobar-la en conceptes indeterminats, amplíssims i tant oberts que poden allotjar molt diverses decisions polítiques dels governats no sempre prou justes o proporcionades. Quan, per exemple, el CEDH parla de mesures necessàries en una societat democràtica per a la seguretat nacional, la seguretat pública, la defensa de l’ordre, etc. (art. 8.2; 9.2; 10.2; 11.2) adverteix que quan s’imposin aquestes restriccions no podran ser aplicades més que amb la finalitat per a la qual han estat previstes (art. 18), la qual cosa vol dir que no n’hi ha prou amb invocar els béns jurídics citats, ans s’ha de justificar el caràcter necessari de la limitació concreta i la vinculació, raonable i proporcionada, que existeix entre la causa i els efectes d’aquesta limitació. (F II)”

També es recordava com el Tribunal Constitucional s’ha posicionat sobre l’abast d’aquestes restriccions als drets fonamentals.

“A més, amb caràcter general, el Tribunal Constitucional ha expressat que les limitacions que puguin experimentar els drets fonamentals han de ser interpretades en tot cas de forma restrictiva i mai no poden arribar a limitar-los de manera que es desnaturalitzin o es facin impracticables. En aquest sentit, l’Alt Tribunal, en la Sentència 254/1988, de 21 de desembre (FJ 3), ha precisat que:

‘(…) la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos (STC 159/1986, entre otras)’.” (F II)

En conclusió, crec que el TEDH, admet restriccions o ingerències dels poders públics i que aquestes es poden materialitzar a través del Codi penal o mitjançant procediments judicials no penals, com en la Sentència de 31 de juliol de 2001 declara contrari al Conveni europeu per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals el Partit de la Prosperitat a Turquia.

El contrast entre el Codi penal i la LO 6/2002 s’ha de fer des de criteris de complementarietat, evitant la superposició de supòsits, que si es detecten s’hauria de donar preferència a l’ordre penal, atesa la seva tipificació i esperit garantista que l’inspira. Per aquesta mateixa raó, l’article 10.6 que preveu que l’eventual coincidència temporal de dos procediments, un de penal i l’altre constitucional, no interferirà la continuació d’ambdós fins a la seva finalització, és inconstitucional en la mesura que les conductes i les activitats que poden ser causa d’il·legalització, atesos els termes tan imprecisos en què estan redactades, poden ser utilitzades tant per iniciar una via com una altra o, pitjor encara, donar peu a dues sentències sobre uns mateixos fets.

L’àmbit en què s’hauria d’aplicar el procediment diguem-ne constitucional d’il·legalització hauria de tenir caràcter residual, restringit a aquells partits que en els seus estatuts o documents fundacionals ataquessin frontalment, no qualsevol principi democràtic positivitzat sinó exclusivament els valors constitutius de tota democràcia, no solament l’espanyola, com són els d’igualtat, justícia, llibertat i pluralisme polític. No hi pot haver espais oberts a judicis polítics o d’intencions ideològiques interessats a utilitzar aquesta via excepcional de defensa de la democràcia per blindar o eternitzar una forma de govern o una estructura política concreta susceptible de ser modificada democràticament. Per aquestes raons considero inconstitucional l’article 10.2.c) LO 6/2002, per ser contrari a l’art. 9.3 CE.

Considero també inconstitucional el punt 5, de l’article que es comenta, per ser contrari a l’article 9.3 CE, només pel que fa a la inclusió del supòsits del punt 2.c) dins de l’àmbit competencial de la Sala especial del Tribunal Suprem, la creació de la qual, per si mateixa, no presenta cap obstacle pel que fa a la seva constitucionalitat. També és inconstitucional, al meu parer, el punt 6 d’aquest article 10 en la mesura que fa referència als procediments basats en els supòsits de l’article 9.3, apartat b) LO 6/2002, que he considerat inconstitucionals anteriorment.

Articles 11.2, 3, 4, 5, 6 i 7.- Pel que fa a la resta d’apartats del present article llevat del vuitè, requereixen, des del meu punt de vista, un tractament comú del qual dedueixo les consideracions següents:

a) Llevat de l’atribució a la Sala especial del Tribunal Suprem de la competència per jutjar les iniciatives d’il·legalització de partits per a supòsits no contemplats en el Codi penal i faltant, al meu criteri, una redacció limitativa de l’àmbit d’actuació d’aquesta Sala en consonància amb els criteris que acabo d’exposar, entenc que tot el procediment decau per conseqüència. b) No obstant això, en el redactat vigent de la Llei, pel que fa al procediment, l’apartat setè especifica que la sentència de la Sala especial no serà objecte de recurs de cap mena, excepte el recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional i, encara que no ho digui, davant el TEDH d’Estrasburg. Aquest precepte xoca amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional que afirma que “cuando lo planteado en el proceso sea manifestamente un problema directamente relacionado con la tutela de los derechos fundamentales, es necesario permitir la segunda instància y darle ocasión al Tribunal Supremo a fin de que pueda establecer el derecho fundamental vulnerado” (STC 188/1994, de 20 de juny, FJ 4). La Sala especial del Tribunal Suprem actua en primera i única instància, atès que el recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional no té naturalesa de segona instància. És inconstitucional per vulnerar el principi de doble instància en l’àmbit dels drets fonamentals, que considero aplicable al procediment no penal de legalització de partits, en la mesura que aquest procediment afecta el dret fonamental d’associació.

Disposició addicional segona LO 6/2002.- El punt primer modifica l’article 44.4 LOREG a fi i efecte que no puguin presentar “candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido”. Ja havia tractat, en analitzar l’article 5.6 en relació amb el 12, els efectes expansius de la sentència d’il·legalització d’un partit polític, al meu entendre manifestament inconstitucionals, basant-se en la “continuació” o “successió” del partit ja dissolt. Els arguments exposats valen per al cas de les agrupacions d’electors, amb la circumstància afegida que alguns dels criteris per establir la connexió entre el partit ja dissolt i l’agrupació destinada presumptament a succeir-lo és que les agrupacions d’electors no tenen organització ni estructura similar a la d’un partit i la referència oberta a “(…) o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, (…)” porta directament a un judici d’intencions sobre actes que encara no s’han realitzat, absolutament contrària per si sola a l’article 9.3 CE, seguretat jurídica, i a l’article 23 CE que consagra el dret de participació política.

El punt segon d’aquesta disposició addicional segona modifica l’article 49 LOREG afegint un apartat cinquè al redactat originari, que adequa el sistema de recursos en matèria electoral al contingut de l’article 44.4 que acabem d’analitzar i considerar inconstitucional, raó per la qual també resulta afectat plenament aquest precepte.

Disposició transitòria única, apartat segon, LO 6/2002.- El recurs d’acudir a la teoria de l’aixecament del vel per apreciar la constitucionalitat de la consideració com a frau de llei la creació de partits amb la finalitat de continuar o succeir a d’altres declarats il·legals, suposa traslladar i fer extensiu a les persones individualment considerades els efectes de la declaració d’un partit com a il·legal, en un sentit desproporcionadament limitatiu perquè el fet d’haver estat afiliat a un partit dissolt no comporta automàticament la incapacitat per promoure la constitució d’un altre. En la Llei dictaminada es dóna una força expansiva als supòsits d’il·legalització d’un partit per impedir la creació d’altres, presumint, a partir d’uns criteris genèrics, que existeix successió o continuïtat, i estalviant-se així el procediment singular que, en el seu cas, hauria de tenir lloc. Per totes aquestes raons considero que l’apartat segon de la disposició transitòria única de la LO 6/2002, és inconstitucional per ser contrari a l’article 9.3 CE, que preserva el principi de seguretat jurídica.

LES SENTENCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I EL TRIBUNAL SUPREM SOBRE LA LLEI DE PARTITS I L’IL.LEGALITZACIÓ DE BATASUNA

La Llei de Partits és una iniciativa legislativa del govern del Partit Popular que cal emmarcar-la en una estratègia global antiterrorista, caracteritzada per una interpretació extensiva d’allò que jurídicament fins ara és considerava “terrorisme” a l’Estat espanyol, un seguit de conductes antijurídiques degudament tipificades en el Codi Penal, però atesa la inexistència d’una noció legal de terrorisme i organització terrorista, han proliferat les modificacions legislatives en tots els ordres (penal, financer, electoral i polític) per abraçar totes les conductes de les persones i les organitzacions de l’esquerra abertzale per evitar la seva projecció electoral i parlamentaria. Aquest voluntat política d’excloure les posicions polítiques de l’independentisme basc apel.lant a l’existència permanent de l’activitat violenta d’ETA ha arribat a implicar a totes les institucions de l’Estat convertint-lo en un objectiu compartit. Aquesta estratègia té una fita transcendental en el “Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo” subscrit el desembre de l’any 2000 pel PP i el PSOE a iniciativa d’aquest darrer. Un cop aprovada la reforma de la llei de partits, en un temps record es van dictar dues sentències (6) correlatives a càrrec del Tribunal constitucional, el 14 de març, i el Tribunal Suprem, el 27 del mateix mes, convalidant la primera la completa constitucionalitat de la llei 6/2002, i la segona aplicant-la d’immediat al procés d’il.legalització de Batasuna a fi i efecte que aquesta formació no es pogués presentar a les eleccions municipals previstes pel mes de maig del 2003. De la lectura conjunta d’ambdues sentencies es pot deduir que contradiuen la jurisprudència del TEDH que hem exposat anteriorment. Tot i l’aparent fonamentació que les sustenta, ambdues estan al meu criteri mancades d’argumentació jurídica profunda i es parapeten en la unanimitat dels seus membres que no poden justificar les seves conclusions sinó amb la voluntat de confluència amb els criteris dels altres poders de l’estat (govern i les corts) assumint un objectiu comú i superior (7). Cada cop són més habituals els pronunciaments polítics de jutges (Garzón, Jimenez de Parga) i òrgans judicials (Consell General del Poder Judicial) més enllà de les funcions d’impartir justícia. Amb aquest seguit de posicionaments els jutges espanyols enlloc d’aproximar-se als de Berlin o Jerusalem es situen al nivell dels d’Ankara. A partir de la convalidació i aplicació de la Llei de Partits i les decisions judicials que se’n deriven s’està elevant a la categoria de “raó d’estat” l’objectiu d’imposar un concepte constitucional de nació espanyola entès com a identitat col·lectiva vinculada a l’actual estat que exclou del sistema polític la possibilitat que les nacionalitats catalana, basca i gallega puguin ser subjectes de drets. L’Estat espanyol està involucionant cap a un sistema de dominació política que enlloc de partir dels drets de les persones i dels pobles, es base en una inalterable integritat de l’estat que el legitima per a negar els drets dels pobles.

NOTES

(1) Veure el dossier “Le terrorisme. Violence et politique” dirigit per Xavier Crettiez a “Problemes politiques et sociaux” nº 859, editat per La Documentation Française, 2001.

(2) Samuel Hunttington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996), El xoc de civilitzacions i el nou ordre mundial, traducció de Dolors Udina (Proa, 2006).

(3) Al 1916 el Soldà desencadenà el genocidi contra els pobles cristians de l’Imperi turc, els armenis i els asiris, asentats en els seus territoris des de molts segles abans de l’arribada dels turcs, causant la mort d’un milió i mig de persones i l’exili d’unes cinc-centes mil. Pel Tractat de Lausana de 1923 el nou estat turc s’obligava a reconèixer tres minories nacionals en el seu sí: els jueus, els grecs i els armenis. Vuitanta anys més tard, les dues primeres han practicament desparegut i d’armenis només en resten vuitanta mil residents la majoria a Istambul.

(4) BOE num. 154, de 28 de juny de 2002

(5) Butlletí del Parlament de Catalunya num. 324, de 17 de juliol del 2002.

(6) Veure l’excel.lent llibre de Miguel Esparza Oroz, “La ilegalización de Batasuna”, Editorial Thomson-Aranzadi, 2004.

(7) Pocs juristes espanyols i catalans han qüestionat la constitucionalitat de la llei de partits, entre els primers destaca Javier Pérez Royo, en articles com per exemple “Callejón sin salida”, El País 17 de juny de 2003.